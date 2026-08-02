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۵۹ طرح گردشگری با پیشبینی اشتغالزایی ۷۵۶ نفر و سرمایهگذاری ۳۰ همت در آذربایجان غربی در حال اجراست .
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانغربی با بیان اینکه در حال حاضر ۵۹ طرح گردشگری با پیشبینی اشتغالزایی ۷۵۶ نفر و سرمایهگذاری ۳۰ همت در حال اجرا است، از آغاز عملیات اجرایی۶ طرح گردشگری با سرمایهگذاری ۲.۵ همت و اشتغالزایی ۱۳۷ نفر هم خبرداد و گفت: با بهرهبرداری از آنها ۲۸۰ تخت به ظرفیت اقامتی استان اضافه میشود. مرتضی صفری اظهار داشت: اولویت اصلی ما فراهم کردن بستر مناسب برای جذب سرمایهگذاران و تسهیل روند اجرای طرحهای گردشگری در استان است.
صفری از ایجاد تحول و انقلاب جدی در حوزه سرمایهگذاری گردشگری استان در دو سال اخیر خبر داد و گفت: به لطف سرمایهگذاران، شاهد یک دگرگونی بنیادین در حوزه سرمایهگذاری گردشگری استان هستیم. وی با اشاره به معرفی ۱۱۲ فرصت سرمایهگذاری در بخش گردشگری افزود: این دستاورد حاصل همدلی و همراهی مسئولان و همچنین تلاش بیوقفه سرمایهگذاران است که منابع خود را به رونق حوزه گردشگری استان اختصاص دادهاند.
مدیرکل میراثفرهنگی آذربایجانغربی، با اشاره به صدور ۱۶۰ موافقت اصولی با حجم سرمایهگذاری ۶۵ همت و پیشبینی اشتغال هزار و ۲۰۰ نفر در سطح استان در سال جاری گفت: همچنین امسال ۲۵ مجوز ایجاد با حجم سرمایهگذاری ۸.۵ همت و پیشبینی اشتغال ۳۸۵ در استان صادر شده است که این روند رو به رشد، موجب شکوفایی هرچه بیشتر ظرفیتهای گردشگری و اقتصادی استان شود.