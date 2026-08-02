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امسال بیش از ۱۶ هزار و ۲۰۰ تن محصول از باغات سیستان و بلوچستان تولید و روانه بازار مصرف میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: این استان با بهرهمندی از اقلیم گرمسیری و نیمهگرمسیری بهعنوان یکی از قطبهای تولید محصولات باغی خاص در کشور شناخته میشود، در این میان انبه بهعنوان یکی از مهمترین محصولات باغی مناطق جنوبی این خطه جایگاه ویژهای در اقتصاد کشاورزی، اشتغالزایی و امنیت غذایی منطقه ایفا میکند.
سعید نارویی گفت: در این راستا بیش از یکهزار و ۶۰۰ هکتار از باغهای میوه سیستان و بلوچستان به کشت انبه اختصاص یافته که از این میزان یکهزار و ۲۵۰ هکتار آن بارور و در حال تولید است و بقیه نیز در مراحل اولیه رشد و توسعه قرار دارد.
وی ادامه داد: شهرستانهای قصرقند، راسک، نیکشهر، دشتیاری، چابهار و سرباز از مهمترین مناطق کشت و تولید انبه در استان به شمار میروند.