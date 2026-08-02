حضور دو داور آذربایجان شرقی در لیگ برتر فوتبال
با اتمام دورههای پیش فصل داوری و انجام تستهای مربوطه دو داور آذربایجان شرقی در فصل جدید لیگ برتر فوتبال قضاوت میکنند.
در جریان این دوره ناصر جنگی و مهدی جبرئیلی از آذربایجان شرقی تست آمادگی جسمانی را با موفقیت پشت سر گذاشتند و جواز قضاوت در فصل جدید لیگ برتر فوتبال را کسب کردند.
شرکتکنندگان در دورههای آموزشی و جلسات مرور قوانین جدید داوری حضور دارند تا با آمادگی کامل وارد فصل جدید لیگ برتر شوند.
بیست و ششمین دوره رقابتهای لیگ برتر فوتبال از ۲۳ مرداد با حضور ۱۸ تیم آغاز میشود و تیم تراکتور تنها نماینده آذربایجان شرقی در این رقابتها است.