عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با هشدار نسبت به خطرات روان‌پریشی پس از زایمان، این اختلال را نادرترین، اما جدی‌ترین بیماری روانپزشکی دوران پس از زایمان دانست و تأکید کرد که تشخیص سریع و بستری فوری، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ سلامت مادر و نوزاد دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «ابراهیم مقیمی» متخصص روانپزشکی و عضو هیئت علمی دانشگاه، با اشاره به شیوع یک تا دو مورد روان‌پریشی پس از زایمان در هر هزار زایمان، اظهار کرد: اگرچه این اختلال شیوع کمی دارد، اما به دلیل شدت علائم و احتمال آسیب به مادر یا نوزاد، یک اورژانس واقعی روانپزشکی محسوب می‌شود و نیازمند مداخله فوری و درمان تخصصی است.

وی با تشریح علائم هشداردهنده این اختلال افزود: روان‌پریشی پس از زایمان معمولاً طی دو هفته نخست پس از زایمان بروز می‌کند و ممکن است با توهم‌های شنوایی یا بینایی، هذیان، بی‌خوابی شدید و مداوم، رفتار‌های غیرعادی و غیرقابل پیش‌بینی و نوسانات شدید خلقی همراه باشد.

این متخصص روانپزشکی با تأکید بر تفاوت این اختلال با افسردگی و وسواس پس از زایمان، گفت: در افسردگی یا وسواس، مادر معمولاً از غیرمنطقی بودن افکار خود آگاه است، اما در روان‌پریشی، فرد باور‌های غیرواقعی و توهمات خود را کاملاً واقعی می‌پندارد و همین موضوع خطر آسیب به خود یا نوزاد را افزایش می‌دهد.

مقیمی با اشاره به عوامل خطر ابتلا به این اختلال، بیان کرد: سابقه اختلال دوقطبی یا روان‌پریشی، سابقه روان‌پریشی پس از زایمان در بارداری‌های قبلی، سابقه خانوادگی اختلالات روانی شدید و همچنین نخستین زایمان، از مهم‌ترین عوامل خطر محسوب می‌شوند. به همین دلیل، مادران دارای این عوامل باید پیش از زایمان تحت نظر روانپزشک قرار گیرند.

وی با تأکید بر ضرورت بستری فوری این بیماران اظهار کرد: درمان روان‌پریشی پس از زایمان باید در مراکز تخصصی روانپزشکی انجام شود. درمان‌های دارویی، روان‌درمانی حمایتی و مراقبت تخصصی می‌تواند در بسیاری از موارد به بهبودی کامل مادر منجر شود.

این متخصص روانپزشکی همچنین نقش خانواده را در تشخیص زودهنگام بسیار مهم دانست و گفت: همسران و اعضای خانواده باید نسبت به علائمی مانند بی‌خوابی کامل، رفتار‌های غیرعادی، گفتار‌های غیرمنطقی یا باور‌های عجیب در روز‌های پس از زایمان حساس باشند و این نشانه‌ها را صرفاً به خستگی یا تغییرات هورمونی نسبت ندهند.

مقیمی در پایان تأکید کرد: در صورت مشاهده هر یک از علائم هشداردهنده، مراجعه فوری به مراکز تخصصی روانپزشکی ضروری است، زیرا هرگونه تأخیر در تشخیص و درمان می‌تواند سلامت مادر و نوزاد را با خطرات جدی مواجه کند.