­رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای پوشش مراسم اربعین گفت: در این رویداد، علاوه بر خبرنگاران، نویسندگان، عکاسان، هنرمندان و ورزشکاران نیز حضور دارند و خانواده‌های شهدای جنگ تحمیلی دوم و سوم هم به کربلا آمدند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، غلامزاده گفت: شهرداری تهران با بسیج ظرفیت‌های خود، از مبادی مرزی کشور تا مسیر پیاده‌روی نجف به کربلا، در کنار زائران اربعین حضور دارد.

وی تصریح کرد: مجموعه‌های خدماتی و فرهنگی شهرداری تهران در شهر‌های زیارتی نجف، کربلا، کوفه، کاظمین، سامرا و همچنین مرز‌های خروجی کشور از جمله مهران، شلمچه، و دیگر مبادی مرزی مستقر شده‌اند و خدمات مورد نیاز زائران را ارائه می‌کنند.

به گفته غلام‌زاده، توجه ویژه به گرامیداشت یاد و آرمان‌های رهبر شهید و ترویج فرهنگ مقاومت با شعار «یالثارات الحسین (ع)» از محور‌های این رویداد جهانی است.