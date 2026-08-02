در نشست برنامه‌ریزی برنامه صبحگاهی «صبحانه» شبکه خاوران، بر تقویت رویکرد مسئله‌محور، توجه به اولویت‌های روز استان و انعکاس مطالبات مردم تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل صدا و سیمای استان در نشست برنامه‌ریزی برنامه صبحگاهی «صبحانه» شبکه خاوران با تأکید بر اینکه برنامه‌ها باید بر اساس نیاز واقعی مخاطب و مسائل روز جامعه طراحی شوند، گفت: برنامه صبحگاهی شبکه خاوران باید صدای مردم و بازتاب‌دهنده دغدغه‌ها، مطالبات و مسائل مبتلابه جامعه باشد.

آینه دار پرداختن به موضوع تصادفات، فرزندآوری، مسائل روز فضای مجازی، سبک زندگی ایرانی اسلامی، مصرف بهینه انرژی، توجه به روستا، اقتصاد مقاومتی، گردشگری و پیگیری موضوع‌های بومی را از محور‌های مهم این برنامه عنوان کرد و افزود: هر یک از اولویت‌های جامعه باید سهم مشخصی در برنامه داشته باشد.

وی با اشاره به ظرفیت اثرگذار برنامه‌های صبحگاهی گفت: صبح از بهترین زمان‌ها برای انتقال محتوای مفید، امیدبخش و اثرگذار به مخاطب است و برنامه «صبحانه» باید در کنار اطلاع‌رسانی، نشاط، امید و آگاهی را نیز به جامعه منتقل کند.

مدیر کل صدا وسیمای خراسان جنوبی همچنین بر ضرورت پرداخت تبیینی به موضوع‌ها و داغ‌های فضای مجازی تأکید کرد و گفت: باید به آنچه در ذهن و اذهان مردم جریان دارد، به‌موقع، دقیق و روشنگرانه پرداخته شود.

در این نشست بر تقویت برخی بخش‌ها و آیتم‌های برنامه «صبحانه» شبکه خاوران متناسب با نیاز‌های روز مخاطبان تأکید شد.

این برنامه در فصل جدید به تهیه کنندگی سعید رضایی با حفظ هویت صبحگاهی، با نگاهی تازه‌تر به موضوعات اجتماعی، فرهنگی و مردمی روی آنتن خواهد رفت.

در فصل جدید این برنامه، با توجه به افزایش تصادفات در استان، موضوع آموزش و فرهنگ‌سازی رانندگی و کاهش سوانح جاده‌ای مورد توجه ویژه قرار دارد.

همچنین با توجه به فصل تابستان و ضرورت مدیریت مصرف، پرداختن به مصرف بهینه آب، برق و گاز از محور‌های برنامه خواهد بود.

موضوع فرزندآوری نیز به عنوان یکی از اولویت‌های مهم، در بخش‌هایی همچون آیتم «چشم شما روشن» مورد توجه قرار می‌گیرد.

همچنین در این برنامه، میان برنامه‌هایی برای طرح مشکلات مردم، معرفی ظرفیت‌های گردشگری و مشاغل استان، انعکاس رویداد‌های روز، ارتباط با مخاطبان و تقویت فضای امید و نشاط پیش‌بینی شده است.