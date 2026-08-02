به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج این مرحله که به مسافت ۱۷۲.۶ کیلومتر از رودکوبینگ تا فابورگ برگزار شد به این شرح است:

۱- استورم اینگه بریگتسن از نروژ - تیم اونو اکس ۳:۴۶:۴۶ ساعت

۲- توماسو بسه گا از ایتالیا - پولتی ۱۵ ثانیه اختلاف

۳- اکسل کالبرگ از فنلاند - لاکی اسپورت زمان مشابه

در رده بندی کلی تور دانمارک، ووت وان آئر از بلژیک و تیم ویسما با مجموع زمانی ۱۶:۵۲:۲۲ ساعت پیشتاز ماند و لوکاش کوبیش از اسلواکی و تیم یونی بت با ۲۱ ثانیه اختلاف دوم و هنریک پدرسن از دانمارک و تیم اونو اکس با ۲۸ ثانیه اختلاف سوم هستند.

در تور دانمارک که از سال ۱۹۸۵ سابقه برگزاری دارد، مدس پدرسن از دانمارک با ۳ قهرمانی و یک نایب قهرمانی رکورد دار است و یاکوب فوگلسانگ از دانمارک با ۳ قهرمانی دوم است.