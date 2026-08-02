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مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی از تحقق یک هزار و ۳۹۶ میلیارد تومان درآمد عمومی در چهار ماهه نخست امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی در نشست ستاد درآمدهای عمومی استان از تحقق یک هزار و ۳۹۶ میلیارد تومان درآمد عمومی در چهار ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: همه مدیران دستگاههای اجرایی بر اساس قانون در وصول درآمدهای پیشبینی شده در بودجه مسئولیت دارند.
ذاکریان افزود: وصول درآمدهای عمومی در شرایط فعلی یکی از حساسترین و پیچیدهترین مأموریتهای دولت است و باید به گونهای انجام شود که ضمن حمایت از تولید، فعالان اقتصادی و مؤدیان، منابع پایدار بودجه عمومی نیز تأمین شود.
وی با اشاره به نقش مدیران دستگاههای اجرایی در نظام بودجهریزی گفت: امروز مدیران بیشتر در دو حوزه شناخته میشوند؛ نخست جذب اعتبارات ملی و استانی و دوم هزینهکرد منابع دریافتی که هر دو موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است، اما ضلع سوم این چرخه یعنی تحقق درآمدهای دولت، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی افزود: منشأ تمامی اعتبارات و تخصیصهایی که به استانها اختصاص مییابد، وصول درآمدهای عمومی است و اگر این بخش تقویت نشود، امکان تأمین منابع برای اجرای برنامههای توسعهای نیز با مشکل مواجه خواهد شد.
ذاکریان با استناد به ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی گفت: مسئولیت وصول درآمدهای پیشبینی شده در قانون بودجه بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است و این وظیفه تنها به سازمان امور مالیاتی، گمرک یا چند دستگاه درآمدی محدود نمیشود.
وی تأکید کرد: حتی درآمدهای محدود برخی دستگاههای اجرایی نیز در شرایط فعلی اهمیت دارد و میتواند در ارتقای جایگاه خراسان جنوبی در شاخصهای درآمدی کشور و افزایش میزان تخصیص اعتبارات مؤثر باشد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی از افزایش درآمدهای عمومی استان در سال جاری خبر داد و گفت: تا پایان تیرماه امسال، یک هزار و ۳۹۶ میلیارد تومان درآمد عمومی در خراسان جنوبی محقق شده است و برای وصول و جبران کسری این فاصله نیازمند همکاری همه دستگاههای اجرایی و استفاده از ظرفیتهای قانونی برای تحقق درآمدهای پیشبینی شده در بودجه است.
ذاکریان یکی از مهمترین اتفاقات مثبت امسال را اجرای طرح کولبری در خراسان جنوبی عنوان کرد و گفت: خراسان جنوبی برای نخستین بار از این ظرفیت بهرهمند شده و درآمد حاصل از آن افزایش قابل توجهی داشته است.
وی افزود: درآمد ناشی از کولبری که در فروردینماه حدود ۱۸ میلیارد تومان و در اردیبهشتماه حدود ۲۶ میلیارد تومان بود، در تیرماه به ۹۳ میلیارد تومان افزایش یافته که نتیجه انتقال بخشی از راهگذر واردات کالا و پیگیریهای استاندار، نمایندگان مجلس و دستگاههای اجرایی خراسان جنوبی است.