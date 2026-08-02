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مدیر جهاد کشاورزی ساری گفت: با فعالیت ۶ ایستگاه پیشآگاهی، روند پایش آفت مگس میوه مدیترانهای در بیش از ۲۵ هزار هکتار باغ شهرستان بهصورت مستمر انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری از اجرای مستمر برنامه ردیابی و مدیریت تلفیقی آفت مگس میوه مدیترانهای در باغهای این شهرستان خبر داد و گفت: با استقرار ۶ ایستگاه پیشآگاهی، روند پایش جمعیت این آفت در سطح باغهای شهرستان بهصورت مستمر در حال انجام است.
سید اسماعیل علوی گفت: ایستگاههای پیشآگاهی در مناطق اسفیوردشوراب، پنبهزارکتی، هولار، تاکام، ساری و فرحآبادخیل مستقر شدهاند و نقش مهمی در رصد و کنترل این آفت ایفا میکنند.
وی افزود: شهرستان ساری بیش از ۲۵ هزار هکتار باغ دارد و اجرای برنامههای پیشآگاهی و مدیریت تلفیقی، تأثیر قابل توجهی در کاهش خسارت آفت و حفظ تولید محصولات باغی دارد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری گفت: در این ایستگاهها از تلههای جلبکننده حشره نر (تریمدلور) و جلبکنندههای غذایی شامل بیولور و سراتراپ برای ردیابی و پایش جمعیت آفت استفاده میشود.
علوی افزود: نخستین شکار مگس میوه مدیترانهای در سال ۱۴۰۵، روز ۱۱ فروردین در ایستگاه فرحآبادخیل و در تله تریمدلور ثبت شد و تاکنون هزار و ۴۱۱ مگس میوه مدیترانهای در تلههای نصبشده شکار و ثبت شده است که اطلاعات آن مبنای تصمیمگیری برای اجرای عملیات کنترلی در باغها قرار میگیرد.
وی گفت: امسال عملیات ردیابی ایستگاهی و میدانی در سطح ۱۳ هزار و ۸۶ هکتار، مبارزه زراعی و بهداشتی در ۴ هزار و ۷۹۰ هکتار، طعمهپاشی در ۴۳۹ هکتار و کاور اسپری در ۲ هزار و ۴۵۵ هکتار از مهمترین اقدامات انجامشده برای کنترل این آفت بوده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری افزود: تاکنون ۲ هزار و ۳۶۲ نفر از باغداران و بهرهبرداران از طریق دورههای آموزشی گروهی، انفرادی و فضای مجازی با روشهای پیشگیری، ردیابی و مدیریت تلفیقی مگس میوه مدیترانهای آشنا شدهاند.
علوی در پایان گفت: مشارکت باغداران در رعایت بهداشت باغ، جمعآوری و امحای میوههای آلوده و اجرای توصیههای کارشناسان، مهمترین عامل در کاهش جمعیت مگس میوه مدیترانهای و حفاظت از تولید محصولات باغی شهرستان ساری است.