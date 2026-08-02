تیم بسکتبال پالایش نفت آبادان برای حضور در فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر، قرارداد دو ملی پوش خود را تمدید و یک بازیکن جدید به خدمت گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، بسکتبال پالایش نفت آبادان پس از حضور علی آرزومندی در راس کادرفنی، خیلی زود دست به کار شد و با جذب مبین شیخی شروع فوق‌العاده‌ای در نقل و انتقالات داشت. آنها با تمدید قرارداد مجید رحیمیان و سالار منجی یک قدم بزرگ دیگر برداشتند.

سالار منجی سنتر ملی پوش تیم بسکتبال پالایش نفت آبادان، قرارداد خود را با طلایی پوشان آبادانی تمدید کرد تا همچنان در ترکیب این تیم به میدان برود.

در بخش نقل و انتقالات نیز مبین شیخی، ملی پوش و بازیکن فصل گذشته تیم شهرداری گرگان با امضای قراردادی به پالایش نفت آبادان پیوست تا در فصل پیش‌رو پیراهن طلایی‌پوشان را بر تن کند.