عضو هیئت علمی و مدیر گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: شیر مادر برای همه نوزادان بهترین و کامل‌ترین منبع تغذیه است، اما برای نوزادان نارس، تنها یک غذا نیست، بلکه درمانی طبیعی و حیاتی است که می‌تواند احتمال بقا را افزایش داده و از بسیاری از عوارض جدی دوران نوزادی پیشگیری کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شاهین مافی‌نژاد عضو هیئت علمی و مدیر گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: نوزادان نارس به دلیل کامل نبودن رشد دستگاه گوارش، سیستم ایمنی و سایر اندام‌های بدن، بیش از سایر نوزادان در معرض عفونت‌ها، مشکلات تغذیه‌ای و عوارض جدی قرار دارند و شیر مادر به‌واسطه ترکیبات منحصر به فرد خود، بهترین راهکار برای محافظت از این نوزادان است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و مسئول فنی بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان (NICU) بیمارستان بنت‌الهدی بجنورد تصریح کرد: شیر مادر، به‌ویژه در مادرانی که زایمان زودرس داشته‌اند، به‌طور طبیعی با نیازهای نوزاد نارس سازگار می‌شود و حاوی مقادیر بیشتری از پروتئین، عوامل ایمنی، آنزیم‌ها و ترکیبات ضدالتهابی است که به رشد بهتر مغز، تکامل دستگاه گوارش و تقویت سیستم ایمنی نوزاد کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه تغذیه با شیر مادر خطر ابتلا به عفونت‌های شدید، سپسیس و بیماری خطرناک انتروکولیت نکروزان را به‌طور قابل توجهی کاهش می‌دهد، افزود: این مزیت‌ها موجب کاهش مدت بستری در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان، کاهش نیاز به درمان‌های تهاجمی و بهبود روند رشد و تکامل نوزاد می‌شود.

مدیر گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ادامه داد: حتی اگر نوزاد نارس در روزهای نخست توانایی مکیدن سینه مادر را نداشته باشد، دوشیدن شیر و تغذیه نوزاد با شیر مادر از طریق روش‌های مناسب، نقش بسیار مهمی در حفظ سلامت او دارد و نباید تصور شود که ناتوانی در شیر خوردن مستقیم، به معنای محروم شدن نوزاد از فواید شیر مادر است.

وی اظهار کرد: آغاز دوشیدن شیر در ساعات اولیه پس از زایمان، تداوم منظم این کار و حمایت خانواده و تیم درمان از مادر، نقش مهمی در حفظ تولید شیر و موفقیت تغذیه با شیر مادر دارد و این حمایت‌ها باید از نخستین ساعات تولد آغاز شود.

مافی‌نژاد با اشاره به آثار بلندمدت شیر مادر گفت: مطالعات نشان داده‌اند نوزادان نارسی که از شیر مادر تغذیه می‌کنند، در سال‌های بعد از رشد شناختی بهتر، تکامل عصبی مطلوب‌تر و احتمال کمتر ابتلا به بیماری‌های مزمن مانند چاقی، دیابت و برخی بیماری‌های قلبی و عروقی برخوردار هستند.

وی افزود: شیر مادر علاوه بر تأمین مواد مغذی، پیوند عاطفی عمیقی میان مادر و نوزاد ایجاد می‌کند و تماس پوست با پوست و آغوش مادر، آرامش، تنظیم دمای بدن، تنفس و ضربان قلب نوزاد را نیز بهبود می‌بخشد. موضوعی که برای نوزادان نارس اهمیت دوچندان دارد.

مدیر گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: شیر مادر نخستین واکسن طبیعی نوزاد و ارزشمندترین هدیه‌ای است که یک مادر می‌تواند به فرزند خود بدهد. برای نوزادان نارس، هر قطره شیر مادر می‌تواند گامی مؤثر در مسیر بقا، رشد سالم و داشتن آینده‌ای بهتر باشد و حمایت از تغذیه با شیر مادر باید به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های نظام سلامت و خانواده‌ها مورد توجه قرار گیرد.