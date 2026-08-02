رئیس جهاد دانشگاهی گفت: در حال حاضر بیش از ۱۳۰ پژوهشگاه، پژوهشکده و مرکز پژوهشی در مجموعه جهاد دانشگاهی فعال و ۸۶۰ شرکت دانش‌بنیان و فناور نیز در سه پارک علم و فناوری این نهاد مستقر هستند و از خدمات، زیرساخت‌ها و امکانات جهاد دانشگاهی بهره‌مند می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علی منتظری، رئیس جهاد دانشگاهی، با تشریح مهم‌ترین برنامه‌ها و ظرفیت‌های این نهاد گفت: جهاد دانشگاهی از سال ۱۳۵۹ با هدف بهره‌گیری از توان علمی دانشگاه‌ها برای پاسخ به نیاز‌های کشور فعالیت خود را آغاز کرد و در ۴۶ سال گذشته تلاش کرده است در کنار دانشگاه‌ها، دولت و بخش‌های مختلف کشور برای حل مسائل ملی نقش‌آفرینی کند.

وی با بیان اینکه جهاد دانشگاهی تنها در یک حوزه تخصصی فعالیت نمی‌کند، افزود: این نهاد در حوزه‌های پژوهش و فناوری، صنعت، آموزش، فرهنگ، هنر، علوم انسانی، رسانه، کارآفرینی و توسعه فناوری حضور فعال دارد و همواره تلاش کرده است میان دانش، تجربه و نیاز‌های واقعی کشور پیوند برقرار کند.

منتظری با اشاره به دستاورد‌های جهاد دانشگاهی گفت: فعالیت مؤسسه رویان در حوزه درمان ناباروری، اجرای پروژه‌های دانش‌بنیان، تولید فرستنده‌های رادیویی، ساخت آب‌شیرین‌کن‌ها و اجرای طرح‌های فناورانه در صنایع مختلف، بخشی از اقدامات این نهاد در سال‌های گذشته بوده است.

رئیس جهاد دانشگاهی افزود: در حال حاضر بیش از ۱۳۰ پژوهشگاه، پژوهشکده و مرکز پژوهشی در مجموعه جهاد دانشگاهی فعال هستند و ۸۶۰ شرکت دانش‌بنیان و فناور نیز در سه پارک علم و فناوری این نهاد مستقر هستند و از خدمات، زیرساخت‌ها و امکانات جهاد دانشگاهی بهره‌مند می‌شوند.

وی با اشاره به گستردگی فعالیت‌های این نهاد افزود: حدود ۱۰۰ واحد سازمانی جهاد دانشگاهی در سراسر کشور فعالیت می‌کنند و با بهره‌گیری از اعضای هیئت علمی، پژوهشگران، مراکز آموزش تخصصی و مراکز خدمات فناوری، خدمات علمی، پژوهشی، آموزشی و فناورانه را به دانشگاه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های مختلف کشور ارائه می‌دهند.

منتظری تأکید کرد: رویکرد جهاد دانشگاهی از ابتدای تأسیس تاکنون ورود به حوزه‌هایی بوده که کشور در آنها با نیاز یا چالش روبه‌رو است و این نهاد تلاش کرده است به‌عنوان بازوی علمی و فناورانه، در کنار دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و مراکز دولتی و غیردولتی قرار گیرد.

رئیس جهاد دانشگاهی با اشاره به برنامه‌های جدید این نهاد گفت: در سال گذشته مرکز راهبری پژوهش‌های هوش مصنوعی، مرکز فناوری‌های کوانتومی، مرکز پژوهشی و کاربردی علوم شناختی و مرکز زیست مصنوعی راه‌اندازی شد و توسعه این حوزه‌ها، در کنار ایجاد آزمایشگاه ملی نظام مسائل، از مهم‌ترین برنامه‌های جهاد دانشگاهی برای پاسخ به نیاز‌های آینده کشور به شمار می‌رود.

وی همچنین از توسعه آموزش‌های مهارتی خبر داد و افزود: ۱۵۲ مرکز آموزش تخصصی جهاد دانشگاهی در سراسر کشور به آموزش مهارت‌های مورد نیاز دانش‌آموختگان دانشگاهی مشغول هستند تا زمینه ورود مؤثر آنان به بازار کار و رفع نیاز‌های تخصصی کشور فراهم شود.

منتظری با تأکید بر حفظ هویت جهاد دانشگاهی گفت: یکی از مهم‌ترین اولویت‌های ما، صیانت از هویت اسلامی جهاد دانشگاهی است. اگر این هویت آسیب ببیند، از مسیر اصلی خدمت، رشد و تعالی کشور فاصله خواهیم گرفت؛ از این رو تلاش داریم با مشارکت حداکثری اعضای جهاد دانشگاهی در تصمیم‌گیری‌ها، زمینه پویایی و تحول مستمر این نهاد را فراهم کنیم.

وی افزود: جهاد دانشگاهی یک مجموعه زنده و پویاست و برای ادامه مسیر خود نیازمند نوسازی و تحولات درونی است. به همین منظور کارگروه‌های مختلفی تشکیل شده و در انتخاب مدیران ارشد نیز از نظر و مشارکت اعضا استفاده می‌شود؛ به‌گونه‌ای که در بیشتر واحدهای استانی، رؤسای واحدها با نظر اعضا انتخاب می‌شوند.

رئیس جهاد دانشگاهی ادامه داد: تلاش کرده‌ایم از طریق کارگروه‌های تخصصی، مطالبات اعضای جهاد دانشگاهی را پیگیری کنیم. در همین راستا کارگروه خانواده با حضور اعضای هیئت علمی تشکیل شده تا راهکارهایی برای رفع مسائل همکاران، به‌ویژه بانوان، ارائه شود و زمینه ایفای همزمان نقش حرفه‌ای و خانوادگی آنان فراهم شود.

رئیس جهاد دانشگاهی با اشاره به پیامد‌های جنگ تحمیلی اخیر گفت: در این جنگ، جهاد دانشگاهی نیز از حملات دشمن مصون نماند و واحد‌های جهاد دانشگاهی در ارومیه، بوشهر و همچنین واحد صنعتی اصفهان دچار آسیب شدند.

منتظری افزود: پس از این اتفاق، آمادگی کامل جهاد دانشگاهی را برای مشارکت در بازسازی و کمک به مناطق آسیب‌دیده اعلام کردیم و در همین راستا، نامه‌هایی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و استانداران سراسر کشور ارسال شد.

وی ادامه داد: به همه دستگاه‌های مسئول اعلام کرده‌ایم که جهاد دانشگاهی آماده است هرگونه همکاری تخصصی، علمی و حتی فعالیت‌های داوطلبانه مورد نیاز را در اختیار آنان قرار دهد.

رئیس جهاد دانشگاهی تصریح کرد: بار دیگر از این تریبون اعلام می‌کنم که در هر نقطه از کشور، هر زمان که استانداران، رؤسای دانشگاه‌ها، وزارت علوم یا وزارت بهداشت به حضور و همکاری جهاد دانشگاهی نیاز داشته باشند، این نهاد با تمام ظرفیت در کنار آنان خواهد بود.

رئیس جهاد دانشگاهی با تشریح فعالیت‌های این نهاد در حوزه تحقیقات و فناوری گفت: ساختار جهاد دانشگاهی در این بخش بر دو محور معاونت پژوهش و فناوری و معاونت تجاری‌سازی فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان استوار است و برنامه‌ریزی‌ها با هدف توسعه پژوهش‌های کاربردی و تبدیل دستاورد‌های علمی به فناوری و محصول انجام می‌شود.

علی منتظری افزود: در مجموعه جهاد دانشگاهی، گروه‌های پژوهشی در قالب شبکه‌های پژوهشی در سراسر کشور فعالیت می‌کنند و برای هر یک از این شبکه‌ها برنامه‌ای سه‌ساله تدوین شده است تا مسیر حرکت آنها و اهداف مورد انتظار متناسب با برنامه هفتم پیشرفت کشور مشخص باشد.

وی ادامه داد: در سال گذشته، ۳۴ طرح تحقیقاتی در قالب این گروه‌ها و شبکه‌های پژوهشی به سرانجام رسید و همزمان ۳۲ طرح فناورانه نیز اجرا شد که بخشی از برنامه‌های توسعه فناوری جهاد دانشگاهی را تشکیل می‌دهد.

رئیس جهاد دانشگاهی با اشاره به ارتباط گسترده این نهاد با بخش‌های اجرایی کشور اظهار کرد: بخش قابل توجهی از فعالیت‌های پژوهشی جهاد دانشگاهی به صورت کارفرمایی و براساس نیاز دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف انجام می‌شود و در سال گذشته ۵۹۱ طرح کارفرمایی در این نهاد اجرا شد.

رئیس جهاد دانشگاهی از اختصاص جایزه ملی جهاد دانشگاهی به شهید دکتر علی لاریجانی خبر داد و گفت: در مراسم سالگرد تأسیس جهاد دانشگاهی، این جایزه به خانواده شهید دکتر علی لاریجانی اهدا خواهد شد.

علی منتظری افزود: سال گذشته نیز جایزه ملی جهاد دانشگاهی به خانواده شهید دکتر محمدمهدی طهرانچی تقدیم شد و امسال نیز در ادامه این رویکرد، این جایزه به پاس خدمات و تلاش‌های شهید دکتر علی لاریجانی به خانواده ایشان اهدا می‌شود.

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معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی در نشست خبری چهل و ششمین سالگرد تشکیل جهاد دانشگاهی گفت: پژوهش‌ها به سمت مأموریت‌محوری و حل ابرچالش‌های کشور هدایت شده است.

زهرا شیخی، معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی، با تشریح برنامه‌ها و دستاورد‌های این معاونت گفت: سال گذشته، سال بازآرایی زنجیره پژوهش در جهاد دانشگاهی بود؛ به این معنا که تلاش کردیم مسئله‌محوری را به مأموریت پژوهشی، مأموریت را به طرح و طرح را به اثر و دستاورد تبدیل کنیم.

وی افزود: در کنار دستاورد‌های فناورانه در حوزه‌های نرم، انرژی، سلامت و امنیت، توسعه زیرساخت‌های حکمرانی پژوهش و حرکت به سمت پژوهش‌های مأموریت‌محور در دستور کار قرار گرفت.

شیخی ادامه داد: در این مسیر، سامانه «پژوهش‌نگار» رونمایی شد، شورای بررسی نهایی طرح‌های پژوهشی پس از ۱۰ سال وقفه دوباره احیا شد و آیین‌نامه رتبه‌بندی پژوهشگران و فناوران نیز ابلاغ شد. همچنین برای مدیران حوزه‌های تخصصی، برنامه‌های توانمندسازی و آموزشی در نظر گرفته شد.

معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی با اشاره به تغییر رویکرد این نهاد در حوزه پژوهش اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اقدامات سال گذشته، حرکت شبکه پژوهشی جهاد دانشگاهی به سمت مأموریت‌محوری بود؛ شبکه‌ای که از ۱۷ گروه پژوهشی و ۱۴۵ مرکز خدمات تخصصی تشکیل شده و فعالیت‌های خود را بر اساس ۵۰ ابرچالش کشور سامان‌دهی می‌کند.

وی به برخی از دستاورد‌های فناورانه جهاد دانشگاهی اشاره کرد و گفت: قرارداد تولید انبوه ۵۳۰ تن ماده راهبردی حفاری، تولید بیش از ۶ تن آلیاژ صنعتی بومی، ساخت اینورتر خورشیدی ۲۵۰ کیلوواتی و راه‌اندازی آزمایشگاه‌های مرجع و تخصصی، بخشی از اقدامات انجام‌شده در این حوزه است.

شیخی تأکید کرد: هدف اصلی جهاد دانشگاهی از توسعه فعالیت‌های پژوهشی، تبدیل ظرفیت علمی و فناورانه به دستاورد‌های کاربردی و اثرگذار برای حل مسائل کشور است.

علی‌پور، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی نیز در این مراسم از رونمایی سامانه «شهدای دانشجو» در برنامه سالگرد تأسیس جهاد دانشگاهی خبر داد و گفت: این سامانه با هدف گردآوری و ارائه اطلاعات مربوط به شهدای دانشجو راه‌اندازی شده و ۱۸ مرداد رونمایی خواهد شد.

وی افزود: سامانه شهدای دانشجو نخستین سامانه جامع اطلاعاتی در این حوزه است که اطلاعات دانشجویان شهید کشور را در دوره‌های مختلف، از شهدای پیش از حوادث اخیر تا شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، به صورت تجمیعی گردآوری کرده است.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی ادامه داد: برای راه‌اندازی این سامانه، اطلاعات قابل توجهی از زندگی، فعالیت‌ها و سوابق دانشجویان شهید جمع‌آوری شده و این ظرفیت می‌تواند برای پژوهشگران، علاقه‌مندان به حوزه فرهنگ ایثار و شهادت و همچنین مجموعه‌های دانشگاهی مورد استفاده قرار گیرد.

علی‌پور تأکید کرد: هدف از ایجاد این سامانه، حفظ و معرفی میراث علمی، فرهنگی و اجتماعی دانشجویان شهید و فراهم کردن بستری برای شناخت بیشتر نسل دانشگاهی از این سرمایه‌های ارزشمند است.

در ادامه برنامه‌های توسعه خدمات دانشجویی، اعلام شد کیف پول دانشجویان در سامانه «شهر دانشجو» فعال خواهد شد تا این سامانه از یک پلتفرم خدماتی ساده به یک پلتفرم مالی برای دانشجویان تبدیل شود.

مسئولان این طرح اعلام کردند: با راه‌اندازی کیف پول دانشجویان، امکان انجام تراکنش‌های مالی، خرید خدمات و محصولات و استفاده گسترده‌تر دانشجویان از ظرفیت‌های موجود در «شهر دانشجو» فراهم خواهد شد.

بر اساس این برنامه، شهر دانشجو قرار است علاوه بر ارائه خدمات فعلی، به بستری برای ارتباط میان دانشجویان، ارائه‌دهندگان خدمات و عرضه‌کنندگان محصولات تبدیل شود و امکانات مالی مورد نیاز جامعه دانشجویی را نیز در اختیار کاربران قرار دهد.