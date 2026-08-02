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رئیس سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری ارومیه از اعمال محدودیتهای ترافیکی در باغ رضوان ارومیه در روز اربعین خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجتالاسلام سیامک نصریمقدم در جلسه هماهنگی و هماندیشی با هدف مدیریت ترافیک و تعیین جانمایی مواکب برای برگزاری باشکوه راهپیمایی «دلدادگان حسینی» در روز اربعین سرور و سالار شهیدان، گفت: با توجه به پیشبینی حضور پرشور مردم در راهپیمایی دلدادگان حسینی در محدوده باغ رضوان، هماهنگیهای لازم برای خدماترسانی هر چه بهتر صورت گرفته است.
وی با اشاره به ضرورت مدیریت تردد خودروها در این روز افزود: به منظور برپایی مواکب خدماترسان و تسهیل تردد زائران، از ظهر روز سهشنبه ۱۳ مرداد تا عصر همان روز، محدودیتهای ترافیکی ویژهای با همکاری پلیس راهور ارومیه در محدوده باغ رضوان اعمال خواهد شد.
رئیس سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری ارومیه با تأکید بر ضرورت همکاری شهروندان با عوامل اجرایی و پلیس راهور، اظهار کرد: رعایت محدودیتهای ترافیکی و استفاده از مسیرهای جایگزین، نقش مهمی در روانسازی تردد، حفظ نظم و ارائه خدمات مناسب به شرکتکنندگان در این مراسم خواهد داشت.
در این جلسه همچنین بر هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و خدماترسان برای استقرار مناسب مواکب، مدیریت ترافیک و فراهم کردن شرایط لازم برای برگزاری هرچه منظمتر راهپیمایی «دلدادگان حسینی» تأکید شد تا خدمات مورد نیاز زائران و شهروندان در طول برگزاری این مراسم به نحو مطلوب ارائه شود.