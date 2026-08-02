به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی گفت: پرونده خرید و حمل هشت هزار و ۸۰۰ لیتر نفتگاز خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش ۱۱ میلیارد و ۴۴۰ میلیون ریال شعبه اول بدوی ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان فردوس سرسیدگی شد.

محدثی نژاد افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده، اتهام قاچاق را محرز و علاوه بر ضبط سوخت قاچاق، متخلف را به پرداخت ۲۲ میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش ریالی سوخت محکوم کرد

به گفته وی شعبه همچنین با توجه به ارزش خودرو قاچاق، مبلغ ۱۱ میلیارد و ۴۴۰ میلیون ریال معادل ارزش سوخت به جریمه اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت ۳۴ میلیارد و ۳۲۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.