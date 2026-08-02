رئیس اتاق بازرگانی ایران و آفریقا با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده بازار کشور‌های آفریقایی گفت: منطقه آزاد ماکو با برخورداری از زیرساخت‌های مناسب حمل‌ونقل، لجستیک و موقعیت راهبردی، توان تبدیل شدن به یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های صادراتی ایران به بازار آفریقا را دارد.

منطقه آزاد ماکو می‌تواند به دروازه صادرات ایران به آفریقا تبدیل شود

منطقه آزاد ماکو می‌تواند به دروازه صادرات ایران به آفریقا تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مسعود برهمن در نشست مشترک با جمعی از فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع، با اشاره به فرصت‌های اقتصادی قاره آفریقا اظهار کرد: کمبود زیرساخت‌ها در بسیاری از کشور‌های آفریقایی، فرصت ارزشمندی را برای حضور شرکت‌ها و تولیدکنندگان ایرانی در این بازار فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه آفریقا از ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه معادن برخوردار است، افزود: این قاره به‌ویژه در حوزه معادن طلا، فرصت‌های سرمایه‌گذاری بسیار مناسبی دارد و طبق مطالعات انجام‌شده، بخش قابل توجهی از منابع معدنی جهان در آفریقا قرار گرفته است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و آفریقا، حوزه سلامت را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های همکاری با کشور‌های آفریقایی عنوان کرد و گفت: صادرات دارو، تجهیزات پزشکی، ساخت بیمارستان، اعزام پزشک، آموزش نیرو‌های درمانی و پذیرش بیماران از جمله حوزه‌هایی است که تقاضای بالایی در کشور‌های آفریقایی دارد.

برهمن با اشاره به استقبال کشور‌های آفریقایی از خدمات درمانی اظهار داشت: تنها در سال گذشته ۱۷ هزار شهروند آفریقایی برای دریافت خدمات درمانی به دبی مراجعه کرده‌اند که نشان‌دهنده ظرفیت بالای گردشگری سلامت در این قاره است و ایران می‌تواند سهم قابل توجهی از این بازار را به خود اختصاص دهد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و آفریقا ادامه داد: کشور‌های آفریقایی در حوزه ساخت‌وساز و احداث شهرک‌های مسکونی نیز متقاضی همکاری با شرکت‌های ایرانی هستند و حتی امکان اجرای پروژه‌های عمرانی در ازای دریافت مواد معدنی و طلا نیز وجود دارد.

برهمن با تأکید بر اینکه تولیدکنندگان ایرانی بیش از هر چیز به بازار‌های جدید نیاز دارند، گفت: منطقه آزاد ماکو از ظرفیت‌های بسیار بالایی برای حضور در بازار‌های آفریقایی برخوردار است و اگر اراده و برنامه‌ریزی لازم وجود داشته باشد، می‌توان سهم قابل توجهی از این بازار بزرگ را در اختیار گرفت.