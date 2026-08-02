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مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی سه شنبه ۱۳ مرداد ماه در زنجان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مراسم جاماندگان حسینی، روایت دلسپردگانی است که باور دارند بعد مسافت هرگز مانع وصال به کوی دوست نیست.
میتوان فرسنگها دور بود، اما جان را در مدار کربلا قرار داد؛ میتوان همینجا، در کوچهپسکوچههای شهر، امتدادی از جاده نجف تا کربلا ساخت و دل را روانه کربلا کرد.
امسال نیز پایتخت شور و شعور حسینی، زنجان، آماده است مراسم جاماندگان اربعین را با شکوهتر از همیشه برگزار کند.