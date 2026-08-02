به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این بانوان در بخش‌های هنری ، صنایع دستی و تولید محور فعال هستند.

سحر قهرمانفرد معاون آموزشی اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان سمنان از حمایت این سازمان در حوزه فروش محصولات کار آفرینان خبرداد و افزود: یکی از برنامه‌های مهم استفاده رایگان از پلتفرم‌های داخلی برای کار آفرینان ، حمایت از توانمند سازی صاحبان کسب و کار در حوزه‌های بازار یابی ، مدیریت کسب و کار، تولید محتوا ، تیم سازی و توسعه فروش محصولات است.

وی افزود: آموزش‌ها باید در حوزه کار آفرینی تقویت شود تا بتوانیم در این حوزه به روز رسانی داشته باشیم.