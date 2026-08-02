مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان از اعمال محدودیت در تردد ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافربری این استان در مسیر‌های غیراربعینی تا ۱۵ مرداد ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، شهرام مبارکی گفت: با توجه به ضرورت تأمین ناوگان مورد بازگشت زائران اربعین حسینی از مرز‌های غربی کشور، کلیه اتوبوس‌های فعال استان در بازه زمانی ۱۰ تا ۱۵ مرداد ماه به این مأموریت اختصاص خواهند یافت.

وی با تأکید بر اهمیت خدمت‌رسانی به زائران اربعین گفت: تمامی ظرفیت ناوگان اتوبوسی استان برای پشتیبانی از عملیات بازگشت زائران به کار گرفته خواهد شد تا روند جابه‌جایی آنان با نظم، سرعت و ایمنی بیشتری انجام شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان ادامه داد: این محدودیت به‌صورت موقت و صرفاً در راستای اجرای برنامه‌های حمل‌ونقل اربعین اعمال می‌شود و پس از پایان این بازه زمانی، خدمات ناوگان در مسیر‌های عادی از سر گرفته خواهد شد.