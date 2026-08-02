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با هدف تسریع در ارائه خدمات امداد ونجات ۹خانه هلال احمر در نقاط مختلف شهرستان فریدونشهر ایجاد شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون عمرانی فرمانداری شهرستان فریدونشهر در جلسه مدیریت بحران از کمبود ماشین آلات و وسایل مهار آتش سوزی در مراتع این شهرستان خبرداد و گفت: امکانات مهار آتش سوزی، به خاطر گستردگی و وجود جنگلها و مراتع غنی جوابگوی شهرستان نیست.
ابراهیم اصلانی همچنین از پیشرفت حدود ۲۵درصدی اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر فریدونشهر با گذشت بیش از۱۰ سال از آغاز این طرح خبرداد وگفت: اجرا نشدن شبکه جمع آوری فاضلاب شهر فریدونشهر موجب نارضایتی شهروندان و ایجاد مشکلات زیست محیطی شده است.