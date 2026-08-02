به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون عمرانی فرمانداری شهرستان فریدونشهر در جلسه مدیریت بحران از کمبود ماشین آلات و وسایل مهار آتش سوزی در مراتع این شهرستان خبرداد و گفت: امکانات مهار آتش سوزی، به خاطر گستردگی و وجود جنگل‌ها و مراتع غنی جوابگوی شهرستان نیست.

ابراهیم اصلانی همچنین از پیشرفت حدود ۲۵درصدی اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر فریدونشهر با گذشت بیش از۱۰ سال از آغاز این طرح خبرداد وگفت: اجرا نشدن شبکه جمع آوری فاضلاب شهر فریدونشهر موجب نارضایتی شهروندان و ایجاد مشکلات زیست محیطی شده است.