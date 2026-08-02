به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مهدی آخوندی گفت: بر اساس خروجی مدل‌های هواشناسی، آسمان استان در روز‌های پیش رو صاف و آفتابی خواهد بود.

وی افزود: در ساعات بعدازظهر نیز وزش باد‌های شمالی پیش‌بینی می‌شود که این پدیده در امتداد مناطق کوهستانی، شهرستان تاکستان و بوئین‌زهرا در برخی ساعات با شدت بیشتری همراه خواهد بود.

کارشناس هواشناسی استان درباره وضع دمای منطقه نیز اظهار کرد: تغییرات محسوسی در دمای هوای استان مشاهده نمی‌شود؛ با این حال پیش‌بینی می‌شود برای فردا در مناطقی که در مسیر کانال‌های بادی استان قرار دارند، کاهش نسبی دما رخ دهد.