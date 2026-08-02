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کارشناس اداره کل هواشناسی استان قزوین از تداوم وضعیت جوی پایدار و وزش بادهای شمالی در مناطق کوهستانی طی روزهای آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مهدی آخوندی گفت: بر اساس خروجی مدلهای هواشناسی، آسمان استان در روزهای پیش رو صاف و آفتابی خواهد بود.
وی افزود: در ساعات بعدازظهر نیز وزش بادهای شمالی پیشبینی میشود که این پدیده در امتداد مناطق کوهستانی، شهرستان تاکستان و بوئینزهرا در برخی ساعات با شدت بیشتری همراه خواهد بود.
کارشناس هواشناسی استان درباره وضع دمای منطقه نیز اظهار کرد: تغییرات محسوسی در دمای هوای استان مشاهده نمیشود؛ با این حال پیشبینی میشود برای فردا در مناطقی که در مسیر کانالهای بادی استان قرار دارند، کاهش نسبی دما رخ دهد.