چهارمین جلسه تنظیم بازار شهرستان ماکو به ریاست شهلا تاجفر فرماندار شهرستان ماکو و با حضور معاون فرماندار و اعضای کارگروه تنظیم بازار برگزار شد و در این نشست آخرین وضعیت تأمین، توزیع و نظارت بر بازار شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، شهلا تاجفر فرماندار این شهرستان در این جلسه با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر مرز بازرگان اظهار داشت: مرز بازرگان یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های اقتصادی کشور و بهترین ظرفیت برای جبران کمبودها و تأمین نیازهای منطقه است، اما متأسفانه مردم و مرزنشینان شهرستان تاکنون نتوانسته‌اند آن‌گونه که باید از ظرفیت‌های این مرز بهره‌مند شوند.

وی با تأکید بر ضرورت ایجاد زیرساخت‌های لازم برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های مرزی افزود: نبود انبارهای استراتژیک، کشتارگاه‌های صنعتی، سردخانه‌های مجهز و زیرساخت‌های مناسب نگهداری و فرآوری از جمله مشکلاتی است که باید با برنامه‌ریزی و پیگیری دستگاه‌های متولی برطرف شود.

فرماندار ماکو تصریح کرد: براساس گزارش‌های ارائه شده از سوی اداره صنعت، معدن و تجارت، مدیریت جهاد کشاورزی و اتاق اصناف، کمبودی در تأمین کالاهای اساسی در بازار شهرستان وجود ندارد، اما افزایش قیمت برخی اقلام مشاهده شده است.

تاجفر با بیان اینکه تقویت زیرساخت‌ها نقش مهمی در پایداری بازار و کاهش مشکلات اقتصادی دارد، گفت: توسعه زیرساخت‌های راهی، جاده‌ای، گمرکی و لجستیکی می‌تواند بسیاری از چالش‌های موجود را کاهش داده و زمینه استفاده بهتر از ظرفیت‌های مرزی شهرستان را فراهم کند.

وی با تأکید بر مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در افزایش تاب‌آوری بازار و حمایت از مردم خاطرنشان کرد: همه مسئولان مربوطه باید با جدیت در این حوزه ایفای نقش کنند و در موضوع تأمین، توزیع و نظارت بر بازار با هیچ فرد یا مجموعه‌ای مماشات نخواهیم کرد.

فرماندار ماکو همچنین با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی منطقه اظهار داشت: امروز از منابع طبیعی، خاک و انرژی منطقه استفاده می‌شود، اما زنجیره کامل تولید، فرآوری و ایجاد ارزش افزوده متناسب با ظرفیت‌های موجود شکل نگرفته است و باید با جذب سرمایه‌گذاری و توسعه فناوری، زمینه ایجاد اشتغال پایدار و بهره‌مندی مردم از مزیت‌های شهرستان فراهم شود.

تاجفر افزود: در راستای اجرای الزامات دوگانه‌سوز شدن نانوایی‌ها و با هدف حمایت از این قشر زحمتکش و استمرار خدمت‌رسانی مطلوب به مردم، تسهیلات با نرخ سود ۴ درصد از سوی بنیاد برکت برای نانوایان متقاضی اختصاص یافته است. این تسهیلات به منظور تأمین تجهیزات مورد نیاز و اجرای طرح دوگانه‌سوز کردن و خرید ژنراتور واحدهای نانوایی پرداخت می‌شود تا ضمن افزایش تاب‌آوری نانوایی‌ها در شرایط مختلف، پایداری تأمین نان و خدمات‌رسانی به شهروندان تضمین شود.