به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان،بهروز الیاسی، از اجرایی شدن تصمیم وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر پرداخت یارانه نقدی به کشاورزان خبر داد و اعلام کرد: «نخستین مرحله از این یارانه‌ها به حساب بهره‌برداران استان همدان واریز شد.

وی افزود: کشاورزانی که نسبت به تهیه و مصرف کود‌های فسفاته و پتاسه اقدام کرده‌اند، مشمول این طرح بوده و واریز یارانه‌ها به تدریج برای سایر واجدین شرایط نیز انجام خواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت مصرف بهینه نهاده‌های کشاورزی در افزایش کمی و کیفی محصولات، اظهار داشت: تخصیص یارانه نقدی به نهاده‌های فسفاته و پتاسه، گامی مؤثر در جهت حمایت از تولید محصولات راهبردی و کمک به معیشت بهره‌برداران عزیز است تا بتوانند با فراغ بال بیشتری نهاده‌های مورد نیاز خود را تهیه کنند.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در پایان خاطرنشان کرد: این شرکت به‌عنوان بازوی اجرایی وزارت جهاد کشاورزی، تمام تلاش خود را برای اجرای دقیق و سریع این ابلاغیه به کار بسته است تا یارانه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دست کشاورزان واقعی برسد و زنجیره تأمین و مصرف نهاده‌ها در استان با قدرت تداوم یابد.