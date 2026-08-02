انسداد مسیر شمال به جنوب تونل توحید؛ امشب
شرکت کنترل ترافیک شهر تهران اعلام کرد: مسیر شمال به جنوب تونل توحید امشب مسدود است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما
با توجه به انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات تونل توحید، مسیر شمال به جنوب این تونل در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ از ساعت ۲۴ الی ۵ صبح روز بعد، مسدود است.
شرکت کنترل ترافیک شهر تهران مسیر جایگزین را کنارگذر چمران به سمت میدان توحید و خیابان آزادی اعلام کرده است.
تونل توحید بزرگترین تونل شهری تهران با طول ۲۱۳۶ متر و ۲ رشته تونل مجاورهم است که هر رشته دارای سه باند رفت و برگشت می شود.
با توجه به ترافیک سنگین و نیاز شدید بخشی از شهر به اتصال ۲ بزرگراه چمران و نواب صفوی، این تونل احداث شده است.