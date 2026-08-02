به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیما با توجه به انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات تونل توحید، مسیر شمال به جنوب این تونل در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ از ساعت ۲۴ الی ۵ صبح روز بعد، مسدود است.

شرکت کنترل ترافیک شهر تهران مسیر‌ جایگزین را کنارگذر چمران به سمت میدان توحید و خیابان آزادی اعلام کرده است.

تونل توحید بزرگترین تونل شهری تهران با طول ۲۱۳۶ متر و ۲ رشته تونل مجاورهم است که هر رشته دارای سه باند رفت و برگشت می شود.

با توجه به ترافیک سنگین و نیاز شدید بخشی از شهر به اتصال ۲ بزرگراه چمران و نواب صفوی، این تونل احداث شده است.