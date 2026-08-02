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مدیرعامل جمعیت هلالاحمر چهارمحال و بختیاری گفت: برای نخستین بار در کشور تیم درمانی تخصصی این استان به درمانگاه سطح ۳ برای خدمت رسانی ۲۴ ساعته به زائران حسینی، عازم کربلای معلی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، بیژن طاهری از اعزام و استقرار کامل تیم تخصصی درمانی این استان در درمانگاه سطح ۳ الزهرا (س) شهر کربلای معلی همزمان با آغاز عملیات گسترده درمانی جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران در مراسم اربعین حسینی خبر داد و گفت: این تیم با تمام ظرفیت، بهصورت شبانهروزی مسئولیت ارائه خدمات درمانی به هزاران زائر حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را بر عهده دارد.
وی با بیان اینکه خدمت به زائران اربعین، افتخاری بزرگ برای نیروهای هلالاحمر است، افزود: تیم درمانی استان با حضور پزشکان متخصص، پزشکان عمومی، پرستاران، تکنسینهای دارویی و نیروهای پشتیبانی، از نخستین روزهای آغاز مراسم اربعین در درمانگاه سطح ۳ الزهرا (س) مستقر شده و آمادگی کامل برای ارائه خدمات درمانی در تمام ساعات شبانهروز را دارد.
طاهری بیان داشت: این تیم متشکل از ۶ پزشک متخصص در رشتههای قلب و عروق، داخلی، زنان و زایمان، طب اورژانس، اطفال و ارتوپدی، ۴ پزشک عمومی، ۸ پرستار، ۴ تکنسین دارویی و نیروهای پذیرش و خدمات است که در قالب یک مجموعه درمانی منسجم، خدمات سلامت را به زائران ارائه میکنند.
وی با اشاره به گستره خدمات این درمانگاه تصریح کرد: ویزیت عمومی و تخصصی، ارائه خدمات اورژانس، کنترل و درمان بیماریهای قلبی، تنفسی، گوارشی و عفونی، درمان آسیبهای اسکلتی و عضلانی، خدمات ویژه بانوان، رسیدگی به بیماران کودک، تزریقات، پانسمان، سرمتراپی، کنترل علائم حیاتی، تجویز و تحویل دارو، مراقبتهای پرستاری، ارزیابی و پایش وضعیت بیماران و در صورت نیاز، اعزام بیماران بدحال به مراکز درمانی مجهزتر، از جمله خدماتی است که بهصورت مستمر در این مرکز ارائه میشود.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان ادامه داد: با توجه به افزایش دمای هوا، ازدحام جمعیت و مسیرهای طولانی پیادهروی، بخش قابل توجهی از خدمات درمانی این مرکز به رسیدگی فوری به موارد گرمازدگی، کمآبی بدن، افت فشار خون، خستگی مفرط، آسیبهای ناشی از پیادهروی، مشکلات قلبی و سایر فوریتهای پزشکی اختصاص دارد تا زائران در کوتاهترین زمان ممکن خدمات درمانی مورد نیاز خود را دریافت کنند.
وی خاطرنشان کرد: درمانگاه سطح ۳ الزهرا (س) یکی از مراکز اصلی طرح ملی پوشش امدادی و درمانی اربعین حسینی است که با استقرار تجهیزات پزشکی، دارویی و نیروی انسانی متخصص، نقش مهمی در حفظ سلامت زائران و کاهش بار مراجعات به مراکز درمانی عراق ایفا میکند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: نیروهای اعزامی این استان با روحیه ایثار، تخصص و تعهد، در کنار سایر تیمهای درمانی جمعیت هلالاحمر کشور، تا پایان عملیات اربعین در کربلای معلی حضور خواهند داشت و تمام توان خود را برای ارائه خدمات شایسته، حفظ سلامت زائران و تجلی فرهنگ انساندوستی و خدمت بیمنت به کار خواهند گرفت. این نسخه از نظر ساختار، ارزش خبری، جزئیات خدمات درمانی و لحن رسمی، مناسب انتشار در خبرگزاریهای کشوری و رسانههای رسمی است.