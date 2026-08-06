به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ صدای ضربه‌های منظم چکش بر تن مس، در کارگاه کوچکی در استان زنجان، نه تنها نویدبخش تلاش و امید است، بلکه حکایت از ادامه راه و رسم پدران در دستان جوانی دارد که از یازده سالگی، پیشه آبا و اجدادی خود را به عشق و حرفه بدل کرده است.

در استانی که بیش از ۵۰۰ کارگاه مسگری کوچک و بزرگ، نبض صنعت دستی آن را در دست دارند، این جوانان هستند که با دستان پرتوان خود، میراث کهن مسگری را زنده نگه می‌دارند و به آینده پیوند می‌زنند.