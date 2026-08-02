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مرکز اطلاعرسانی امنیتی عراق، گزارشهای منتشرشده در برخی رسانهها و شبکههای اجتماعی درباره فرود هواپیماهای آمریکایی در پایگاه عینالاسد را تکذیب کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ در بیانیه این نهاد آمده است که این اخبار بهطور کامل نادرست بوده و هیچگونه مبنای رسمی یا اطلاعات موثقی برای تأیید آن وجود ندارد.
مرکز اطلاعرسانی امنیتی عراق همچنین از رسانهها و فعالان فضای مجازی خواست در انتشار اخبار دقت لازم را به خرج دهند و تنها به منابع رسمی استناد کنند و از انتشار شایعات و اخبار تأییدنشده خودداری کنند.