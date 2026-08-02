

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات انتخابی فوتبال جام ملت‌های کمتر از ۲۰ سال آسیا ۹ تا ۱۵ شهریور برگزار می‌شود و با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا مرتضی منصوریان به عنوان داور و محمدعلی پورمتقی به عنوان کمک داور مسابقات گروه B را قضاوت می‌کنند. این رقابت‌ها به میزبانی ازبکستان در تاشکند برگزار می‌شود.

رقابت‌های گروه A در شهر بیشکک قرقیزستان در حالی برگزار می‌شود که بیژن حیدری به عنوان داور و وحید سیفی به عنوان کمک داور در این رقابت‌ها حضور دارند.

امیر عرب براقی و امیر محمدداودزاده به عنوان داور و کمک داور مسابقات گروه D در بحرین برگزار می‌شود را قضاوت می‌کنند.

مسابقات گروه E در شهر دوحه در قطر در حالی برگزار می‌شود که سیدوحید کاظمی به عنوان داور و دانیال باشنده به عنوان کمک داور در این رقابت‌ها حضور دارند.

حسن اکرمی و علیرضا مرادی به عنوان داور و کمک داور مسابقات گروه G که در پنوم په کامبوج برگزار می‌شوند را قضاوت می‌کنند.

تیم فوتبال جوانان کشورمان در گروه C با تیم‌های ویتنام، کره شمالی و فلسطین مالزی، امارات متحده عربی و بنگلادش همگروه است.