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کنفدراسیون فوتبال آسیا از قضاوت داوران ایرانی در مسابقات انتخابی جام ملتهای کمتر از ۲۰ سال آسیا خبر داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات انتخابی فوتبال جام ملتهای کمتر از ۲۰ سال آسیا ۹ تا ۱۵ شهریور برگزار میشود و با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا مرتضی منصوریان به عنوان داور و محمدعلی پورمتقی به عنوان کمک داور مسابقات گروه B را قضاوت میکنند. این رقابتها به میزبانی ازبکستان در تاشکند برگزار میشود.
رقابتهای گروه A در شهر بیشکک قرقیزستان در حالی برگزار میشود که بیژن حیدری به عنوان داور و وحید سیفی به عنوان کمک داور در این رقابتها حضور دارند.
امیر عرب براقی و امیر محمدداودزاده به عنوان داور و کمک داور مسابقات گروه D در بحرین برگزار میشود را قضاوت میکنند.
مسابقات گروه E در شهر دوحه در قطر در حالی برگزار میشود که سیدوحید کاظمی به عنوان داور و دانیال باشنده به عنوان کمک داور در این رقابتها حضور دارند.
حسن اکرمی و علیرضا مرادی به عنوان داور و کمک داور مسابقات گروه G که در پنوم په کامبوج برگزار میشوند را قضاوت میکنند.
تیم فوتبال جوانان کشورمان در گروه C با تیمهای ویتنام، کره شمالی و فلسطین مالزی، امارات متحده عربی و بنگلادش همگروه است.