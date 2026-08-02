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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سامان، از توزیع ۴۸۸ هزار لیتر سوخت بین ماشینآلات کشاورزی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، کبیری با بیان اینکه این سهمیه در راستای حمایت از فعالیتهای کشاورزی و تأمین نیاز بهرهبرداران اختصاص یافته است.
وی افزود: تأمین بهموقع سوخت مورد نیاز ماشینآلات کشاورزی نقش مهمی در افزایش بهرهوری، کاهش هزینههای تولید و تسهیل انجام عملیات باغی و زراعی دارد و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سامان با هماهنگی دستگاههای مرتبط، روند تخصیص و توزیع سهمیه سوخت را بهصورت مستمر پیگیری میکند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سامان تأکید کرد: توزیع این میزان سوخت با هدف پشتیبانی از تولید و ارائه خدمات مطلوب به کشاورزان و باغداران شهرستان انجام شده است.