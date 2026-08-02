به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سید مهدی حسینی با تاکید بر صیانت از حقوق شهروندی و احقاق حقوق مصرف کنندگان گفت: از ابتدای سال جاری ۴ هزار و ۴۸۲، مورد بازرسی از مراکز توزیع و عرضه کالا در راستای اجرای طرح امین (طاها) انجام شده است.

وی افزود: همه محصولات تولید داخل مشمول رعایت استاندارد اجباری، ملزم به درج کد ده رقمی منحصر‌به‌فرد در زیر نشان استاندارد روی بسته‌بندی کالا هستند که با ارسال این کد به سامانه ۱۰۰۰۱۵۱۷، اطلاعاتی شامل نام واحد تولیدی، نام محصول، وضعیت پروانه کاربرد علامت استاندارد و تاریخ انقضای آن به مصرف‌کنندگان اعلام شود.

حسینی خاطر نشان کرد: کالا‌های بدون علامت استانداردکشف شده شامل فرآورده‌های چسب چوب، شیرآلات بهداشتی، نمک خوراکی، روغن موتور وروغن ترمز، دستمال کاغذی، گلاب، روغن موتور خودرو، دستمال کاغذی، زعفران، آبلیمو، مایع ظرفشویی و… است.