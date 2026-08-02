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دادگاه فدرال آمریکا درخواست شرکت xAI متعلق به ایلان ماسک برای توقف اجرای قانون ایالت مینهسوتا را رد کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از تککرانچ، شرکت xAI در دادگاهی فدرال مدعی شد: قانون جدید ایالت مینهسوتا، آزادی بیان را نقض کرده و حتی محتواهای دارای ارزش هنری یا تولید شده با رضایت طرفین را نیز محدود میکند. با این حال، قاضی پرونده درخواست دستور موقت این شرکت را نپذیرفت و اجرای قانون را الزامی دانست.
این اقدام قضایی در پی جنجالهای گسترده پیرامون تولید تصاویر جنسی جعلی توسط ابزارهای هوش مصنوعی، از جمله قابلیتهای تولید تصویر «گراک» (Grok)، صورت گرفت. افزایش فشار قانونگذاران در آمریکا و سایر نقاط جهان برای محدود کردن این فناوری، منجر به تصویب قوانینی شد که اکنون شرکتهای هوش مصنوعی را در معرض پاسخگویی قرار میدهد.
بر اساس قانون جدید مینهسوتا، دادستان کل و افراد آسیبدیده این حق را دارند که علیه ارائهدهندگان ابزارهای تولید تصویر جعلی اقامه دعوا کنند. برای هر تخلف در این زمینه، جریمههای مالی تا سقف ۵۰۰ هزار دلار پیشبینی شده است.
کارشناسان حقوقی معتقدند این پرونده به دلیل رد درخواست شرکت ماسک، میتواند به یکی از مهمترین پیشگامهای حقوقی در تعیین میزان مسئولیت شرکتهای هوش مصنوعی در قبال محتوای تولید شده توسط کاربران تبدیل شود.