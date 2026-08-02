به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، هفته دوم لیگ هندبال خلیج فارس بانوان و آقایان کیش در سالن چندمنظوره خلیج فارس برگزار شد.

در بخش بانوان، تیم هندبال بهکیش ۱۵ بر ۹ تیم هما کیش را شکست داد و تیم کیش ران نیز با برتری ۲۲ بر ۲۰ مقابل برج‌های دانا، دومین دیدار هفته را با پیروزی به پایان رساند.

تیم هندبال فرودگاه کیش در بخش آقایان با نتیجه ۲۱ بر ۱۴ تیم آکادمی هندبال کرانه را شکست داد و تیم مجموعه دانا نیز با نتیجه ۱۷ بر ۱۳ برابر برج‌های دانا به برتری رسید.