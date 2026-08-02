به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، محمد علی باقری رئیس شورای هیات مذهبی استان مازندران گفت: برای چندمین سال متوالی آیین دلدادگان اربعین حسینی در بیش از ۵۰ شهر و شهرستان و بیش از سه هزار روستا مازندران برگزار می‌شود.

رئیس شورای هیئات مذهبی مازندران گفت: اربعین؛ مسیر عزت، مقاومت و ایستادگی است و مازندران، هم‌نفس با زائران کربلا میزبان بزرگترین کاروان دلدادگان حسینی خواهد بود.

رئیس شورای هیئات مذهبی مازندران با اشاره به برگزاری گسترده مراسم معنوی «دلدادگان حسینی» در سراسر استان اعلام کرد: اربعین تنها یک مناسبت در تقویم نیست؛ مسیر عزت، مقاومت، آزادگی و ایستادگی است؛ مسیری که از کربلا آغاز شد و امروز در دل میلیون‌ها عاشق اباعبدالله الحسین (ع) ادامه دارد و مقدمه‌ای برای ظهور منجی عالم بشریت، حضرت بقیةالله الاعظم (عج) است.

باقری با بیان اینکه همزمان با حرکت عظیم زائران به سوی کربلای معلی، دل‌های جاماندگان نیز راهی حرم سیدالشهدا (ع) می‌شود، اظهار کرد: مراسم معنوی «دلدادگان حسینی» برای عاشقانی که توفیق حضور در سفر اربعین و زیارت عتبات عالیات را پیدا نکرده‌اند، در شهر‌ها و روستا‌های مختلف مازندران برگزار خواهد شد.

وی افزود: در دیار علویان، در اقصی نقاط مازندران و در بیش از ۵۰ شهر و شهرستان و بیش از سه هزار روستا، مردم مؤمن و عاشق اهل‌بیت (ع) با برپایی آیین‌های اربعین، خود را به قافله حسینی نزدیک می‌کنند؛ گویی فاصله جغرافیایی میان مازندران و کربلا در برابر عشق به حسین (ع) رنگ می‌بازد.

رئیس شورای هیئات مذهبی مازندران ادامه داد: خیابان‌ها و مسیر‌های شهر‌ها و روستا‌های مازندران در روز اربعین، حال‌وهوای مسیر نجف تا کربلا را به خود می‌گیرد. هیئات مذهبی، مواکب و ایستگاه‌های صلواتی برپا می‌شوند و مردم با نذورات و خدمت خالصانه، از دلدادگان حسینی پذیرایی می‌کنند؛ خادمانی که افتخارشان خدمت در مسیر حسین (ع) است.

باقری تصریح کرد: در این حرکت عظیم مردمی با همراهی و همت بیش از ۵هزارهیات مذهبی در استان برگزار می‌شود، تنها یک مراسم عزاداری نیست؛ اربعین مدرسه‌ای برای بازخوانی پیام عاشورا و تجدید عهد با آرمان‌های امام حسین (ع) و شهداست. مردمی که در این مسیر گام برمی‌دارند، با لبیک یا حسین (ع)، بر عهد خود با مکتب عاشورا و فرهنگ ایثار، شهادت و آزادگی تأکید می‌کنند.

وی با اشاره به شعار‌های حماسی مراسم امسال گفت: ندای «یا لثارات الحسین» در کنار شعار «لبیک یا حسین» طنین‌انداز خواهد شد و دلدادگان حسینی با این شعارها، بر تداوم راه شهیدان و ایستادگی در برابر ظلم و جنایت تأکید خواهند کرد.

اربعین امسال؛ اربعین انتظار و عهد با شهیدان

عضو شورای فرهنگ عمومی استان مازندران با اشاره به وجه تمایز اربعین امسال با سال‌های گذشته اظهار کرد: اربعین امسال با جای خالی رهبر شهیدان، حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رنگ و حال دیگری دارد. امسال دلدادگان حسینی در شهر‌ها و روستا‌های خود، گام‌به‌گام با یاد و نام آن شهید والامقام و شهدای عزیز میهن اسلامی قدم خواهند برداشت و با حضور در مراسم اربعین، بر عهد خود با آرمان شهیدان تأکید خواهند کرد.

باقری افزود: این حضور تنها سوگواری نیست؛ انتظار، عهد و پیام ایستادگی است. مردم در مسیر اربعین، با یاد شهیدان و با فریاد «لبیک یا حسین»، بر ادامه راه آنان تأکید می‌کنند و خواستار خون‌خواهی و تحقق عدالت در برابر ظلم و جنایت هستند.

وی با تأکید بر اینکه اربعین مقدمه‌ای برای ظهور حضرت بقیةالله الاعظم (عج) است، گفت: اربعین امروز از مرز‌های جغرافیایی عبور کرده و به یک حرکت جهانی تبدیل شده است؛ رستاخیزی عظیم که می‌تواند پیام بیداری اسلامی، عدالت‌خواهی و آزادی‌خواهی را به گوش ملت‌های آزاده جهان برساند.

رئیس شورای هیئات مذهبی مازندران ادامه داد: انتظار داریم مردم جهان اسلام و همه آزادگان عالم، پیام بیداری اربعین را درک کنند و در برابر ظلم و ستم، فریاد آزادی‌خواهی سر دهند؛ چراکه زمین برای زندگی، آبادانی و آرامش انسان‌هاست، نه میدان جنگ، ویرانی و خونریزی.

وی خاطرنشان کرد: دنیای امروز بیش از هر زمان دیگری به صلح، معنویت و انسان‌دوستی نیاز دارد. باید جهانی بسازیم که در آن به جای جنگ، صلح؛ به جای ویرانی، آبادانی؛ به جای کینه، محبت؛ و به جای ظلم، عدالت حاکم باشد.

باقری با بیان اینکه عزت و سربلندی را در مکتب حسین (ع) آموخته‌ایم، تصریح کرد: «لبیک یا حسین» فقط یک شعار نیست؛ شعار آزادگی و ایستادگی است. ما از کربلا آموخته‌ایم که در برابر ظلم و ستم سازش نکنیم و «هیهات منا الذله» را به عنوان یک فرهنگ و مکتب، از عاشورا به ارث برده‌ایم.

وی همچنین با اشاره به شعار محوری اربعین امسال، بر پیام تاریخی «مِثلی لا یبایع مثل یزید» تأکید کرد و گفت: راه حسین (ع) راه تسلیم در برابر ظلم نیست؛ راه عزت، کرامت و مقاومت است و پیروان این مکتب هرگز در برابر ظلم و زیاده‌خواهی سر فرود نخواهند آورد.

عضو شورای فرهنگ عمومی مازندران گفت: امروز همه ما باید در کشتی نجات امام حسین (ع) قرار بگیریم؛ کشتی‌ای که مقصد آن عدالت، آزادی، معنویت و کرامت انسانی است. اگر بشریت در سایه پرچم امام حسین (ع) گرد هم آید، می‌توان جهانی سرشار از آرامش، معنویت، انسان‌دوستی و عدالت برپا کرد.

وی در پایان اظهار کرد: اربعین از کربلا آغاز می‌شود، از دل‌های عاشق می‌گذرد و به افق ظهور می‌رسد؛ راهی از شهادت تا انتظار و از انتظار تا ظهور. جاماندن از سفر اربعین، به معنای جاماندن از قافله حسین (ع) نیست؛ هر جا دل برای حسین (ع) بتپد، همان‌جا کربلاست و هر قدمی که در مسیر زنده نگه داشتن پیام عاشورا برداشته شود، گامی به سوی آن روز بزرگ است؛ روزی که جهان از ظلم و جنگ رهایی یابد و پرچم عدالت و آزادی بر فراز عالم به اهتزاز درآید.