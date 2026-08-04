«امیرحسین همتی» دانش‌آموز تلاشگر و مستعد زنجانی، با درخشش در سی‌وهفتمین المپیاد جهانی زیست‌شناسی، موفق به کسب مدال نقره شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ تیم ملی المپیاد زیست‌شناسی جمهوری اسلامی ایران در سی‌وهفتمین دوره المپیاد جهانی زیست‌شناسی، با نام اختصاری( 2026 IBO) درخشید و موفق شد سه مدال طلا و یک مدال نقره به دست آورد.

در این رقابت جهانی، امیرحسین همتی، دانش‌آموز طارمی، با کسب مدال نقره نام خود و استان را در میان برترین‌های زیست‌شناسی جهان ثبت کرد و برای استان ما افتخارآفرین شد.