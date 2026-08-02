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مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان همدان از اعزام تیمهای تخصصی امدادی و درمانی این استان به کربلا درآستانه اربعین خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان،علی سنجربیگی، گفت: گروهی از داوطلبان جمعیت هلالاحمر استان همدان شامل ۲۴ نفر از پزشکان، پرستاران، امدادگران و نیروهای پشتیبانی برای خدمترسانی به زائران اربعین حسینی به کربلای معلی اعزام شدند.
وی افزود: این گروه تا پایان ماه صفر در بیمارستان الزهرای کربلا و داروخانه مستقر در این مرکز درمانی بهصورت شبانهروزی خدمات درمانی، امدادی و دارویی به زائران ارائه خواهند کرد.
سنجربیگی با بیان اینکه این اعزام در قالب طرح ملی خدمات اربعین هلالاحمر انجام شده است، اظهار کرد: نیروهای اعزامی با هدف ارائه خدمات سلامت و امدادرسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) تا پایان ماه صفر در کربلای معلی مستقر خواهند بود.