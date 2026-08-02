به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی از جمع‌آوری ۵ هزار و ۹۹۶ انشعاب غیرمجاز برق در قالب اجرای طرح «مهتاب» خبر داد و گفت: اجرای این طرح تاکنون باعث کاهش ۳۹ مگاواتی بار شبکه و کاهش خاموشی‌ها در استان شده است.

طاهر کیامهر اظهار داشت: همچنین در راستای اجرای طرح «مهتاب» تاکنون ۴۰۰ مورد دستکاری کنتور و تخلفات مربوط به اندازه‌گیری انرژی شناسایی و کشف شده است. وی افزود: در نتیجه اجرای این طرح، ۳۹ مگاوات از بار شبکه برق استان کاهش یافته است. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی با اشاره به اثرگذاری طرح مهتاب بر مدیریت مصرف برق گفت: اجرای طرح‌های مدیریت بار و مقابله با برق‌های غیرمجاز باعث شده میزان خاموشی مشترکان خانگی در استان نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کند.کیامهر با بیان اینکه کاهش تلفات شبکه و دستیابی به کاهش پنج درصدی بار نسبت به سال گذشته از اهداف این طرح است، تصریح کرد: مقابله با برق‌دزدی، کشف ماینر‌های غیرمجاز و تعویض کنتور‌های معیوب از مهم‌ترین برنامه‌های در حال اجرا در استان است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی از شهروندان خواست انشعابات غیرمجاز یا استخراج غیرقانونی رمزارز، را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۶۱۲۱ گزارش دهند.