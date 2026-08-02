کارشناس هواشناسی از تداوم ناپایداری‌های جوی در دامنه‌ها و ارتفاعات مازندران تا فردا خبر داد و گفت: شرایط جوی برای برداشت برنج در مناطق ساحلی و جلگه‌ای استان مناسب است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کارشناس هواشناسی گفت: آسمان استان امروز و فردا در مناطق دامنه‌ای و ارتفاعات با رگبار و رعد و برق پراکنده همراه خواهد بود، اما در مناطق ساحلی و جلگه‌ای بارش قابل توجهی پیش‌بینی نمی‌شود و شرایط برای برداشت برنج مناسب است.

فرجی گفت: در حال حاضر آسمان بیشتر شهر‌های مازندران نیمه‌ابری و در برخی نقاط ابری است و امروز یکشنبه و فردا دوشنبه در ساعات بعدازظهر، وقوع رگبار و رعد و برق پراکنده در دامنه‌ها و ارتفاعات استان دور از انتظار نیست.

وی افزود: در مناطق ساحلی و جلگه‌ای بارندگی قابل توجهی پیش‌بینی نمی‌شود و کشاورزان می‌توانند از شرایط مناسب جوی برای برداشت محصول برنج استفاده کنند.

کارشناس هواشناسی گفت: از روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه از شدت ناپایداری‌ها کاسته می‌شود و با کاهش پوشش ابر، آسمان استان صاف تا نیمه‌ابری همراه با افزایش تدریجی دما خواهد بود.

فرجی افزود: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی نشان می‌دهد در روز‌های پنجشنبه و جمعه دوباره بر میزان ابرناکی افزوده می‌شود و رگبار و رعد و برق پراکنده، عمدتاً در دامنه‌ها و ارتفاعات نیمه غربی استان، رخ خواهد داد.

وی درباره وضعیت دریا گفت: دریای خزر امروز دارای موج متوسط است، اما از اواخر امشب به‌تدریج مواج خواهد شد.

کارشناس هواشناسی مازندران همچنین به زائران اربعین توصیه کرد: برای کاهش اثر گرمای هوا، پایانه‌های مرزی تمرچین و باشماق را برای خروج از کشور انتخاب کنند، زیرا این دو مرز در گرم‌ترین ساعات روز حدود ۱۰ درجه سانتی‌گراد خنک‌تر از پایانه‌های مرزی شلمچه، مهران، خسروی و چذابه هستند.

فرجی افزود: شهر‌های زیارتی عراق نیز امروز و فردا حداکثر دمای حدود ۵۰ درجه سانتی‌گراد را تجربه خواهند کرد و در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید همراه با گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.