با تلاش شبانه کارکنان بهره‌برداری امور آب و فاضلاب فیروزکوه، عملیات سخت و اضطراری رفع شکستگی خط انتقال پروژه مهاباد ۲ با موفقیت به پایان رسید و این خط حیاتی مجدداً در مدار بهره‌برداری قرار گرفت.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرپرست امور آب و فاضلاب فیروزکوه گفت: به دنبال وقوع حادثه و شکستگی در خط انتقال ۳۰۰ میلی‌متری چدن داکتیل پروژه مهاباد ۲، بلافاصله تیم‌های عملیاتی و واکنش سریع حوزه بهره‌برداری آبفای فیروزکوه به محل حادثه اعزام شدند.

سیامک کتال با اشاره به شرایط خاص و حساسیت بالای این خط انتقال افزود: این خط لوله نقشی کلیدی در انتقال و تأمین آب شرب منطقه دارد و به دلیل موقعیت جغرافیایی و فنی ویژه آن، هرگونه وقفه در کارکرد آن می‌توانست پایداری توزیع آب را با چالش مواجه کند. از این رو، عملیات ترمیم بدون فوت وقت و با حساسیت مضاعف آغاز شد.

وی ضمن قدردانی از تلاش پرسنل بهره‌برداری گفت: با توجه به ضرورت پایداری هرچه سریع‌تر شبکه و پیشگیری از بروز افت فشار یا قطع آب مشترکین، همکاران ما در بخش بهره‌برداری در شرایطی سخت و پیچیده، عملیات سنگین جوشکاری، کوپلینگ و بازسازی این لوله چدن داکتیل سایز ۳۰۰ را آغاز کرده و بدون وقفه تا پاسی از شب ادامه دادند.

سرپرست امور آبفای فیروزکوه خاطرنشان کرد: خوشبختانه با همت جهادی پرسنل عملیاتی، این طرح پیش از نیمه‌شب با موفقیت به اتمام رسید و خط انتقال مذکور پس از انجام آزمایش‌های فنی لازم، مجدداً آبگیری و در مدار توزیع قرار گرفت تا روند آبرسانی به شهروندان بدون هیچ‌گونه مشکلی ادامه یابد.