به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، علی اکبر صمیمی با اشاره به اجرای طرح «شهید عجمیان» با هدف شاداب سازی و بهسازی کلاس‌های درس افزود: امسال این طرح با اعتباری بالغ بر ۹۰ میلیارد ریال، در ۳هزار و ۴۰۰ کلاس درس در حال اجرا است تا پیش از آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ فضاهای آموزشی برای حضور دانش آموزان آماده باشند.

وی در خصوص نحوه بازگشایی مدارس نیز گفت: طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش، مدارس حضوری و از اول مهرماه بازگشایی می‌شود.

صمیمی با اشاره به وضعیت ثبت نام دانش آموزان استان نیز تا ۱۰ مرداد سال جاری، اظهار کرد: در پایه اول ابتدایی ۴۱ هزار و ۶۸۳ نفر، پایه هفتم ۵۱ هزار و ۹۲۲ نفر، ۵۲ هزار و ۹۱۵ نفر در پایه هشتم و ۴۸ هزار و ۲۷۹ نفر در پایه نهم تاکنون ثبت نام خود را قطعی کردند.

وی ادامه داد: همچنین ۷۶ درصد دانش آموزان استان برای ثبت نام کتب درسی اقدام کردند.

صمیمی با اشاره به اجرای «پروژه مهر» به عنوان یکی از مهم‌ترین و ارکان نظام تعلیم و تربیت، گفت: این پروژه شامل کلیه فعالیت و برنامه‌هایی می شود که برای بازگشایی هر چه بهتر مدارس انجام می‌شود و هدف همه اقدامات و برنامه‌ریزی‌ها در نهایت، آغاز منظم، آرام و به‌موقع سال تحصیلی است.