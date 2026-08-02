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مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی از اجرای طرح بهسازی و شاداب سازی در ۶۴۵ مدرسه استان برای شروع سال تحصیلی جدید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، علی اکبر صمیمی با اشاره به اجرای طرح «شهید عجمیان» با هدف شاداب سازی و بهسازی کلاسهای درس افزود: امسال این طرح با اعتباری بالغ بر ۹۰ میلیارد ریال، در ۳هزار و ۴۰۰ کلاس درس در حال اجرا است تا پیش از آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ فضاهای آموزشی برای حضور دانش آموزان آماده باشند.
وی در خصوص نحوه بازگشایی مدارس نیز گفت: طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش، مدارس حضوری و از اول مهرماه بازگشایی میشود.
صمیمی با اشاره به وضعیت ثبت نام دانش آموزان استان نیز تا ۱۰ مرداد سال جاری، اظهار کرد: در پایه اول ابتدایی ۴۱ هزار و ۶۸۳ نفر، پایه هفتم ۵۱ هزار و ۹۲۲ نفر، ۵۲ هزار و ۹۱۵ نفر در پایه هشتم و ۴۸ هزار و ۲۷۹ نفر در پایه نهم تاکنون ثبت نام خود را قطعی کردند.
وی ادامه داد: همچنین ۷۶ درصد دانش آموزان استان برای ثبت نام کتب درسی اقدام کردند.
صمیمی با اشاره به اجرای «پروژه مهر» به عنوان یکی از مهمترین و ارکان نظام تعلیم و تربیت، گفت: این پروژه شامل کلیه فعالیت و برنامههایی می شود که برای بازگشایی هر چه بهتر مدارس انجام میشود و هدف همه اقدامات و برنامهریزیها در نهایت، آغاز منظم، آرام و بهموقع سال تحصیلی است.