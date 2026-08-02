به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ رئیس هیأت کشتی زنجان گفت: تیم استان با یک کشتی‌گیر کمتر، قهرمان انتخابی نوجوانان کشور شد.

عباس محمدی افزود: رقابت‌های کشتی ساحلی نوجوانان انتخابی تیم ملی ۹ مردادماه در زمین ساحلی کمپ تیم‌های ملی کشتی برگزار شد که تیم زنجان در شرایطی قابل توجه و با یک کشتی‌گیر کمتر در ۴ وزن، عنوان قهرمانی کشور را به دست آورد.

وی با بیان اینکه کشتی‌گیران زنجانی عملکردی درخشان و امیدوارکننده از خود به نمایش گذاشتند، افزود: تیم زنجان با کسب ۵۰ امتیاز بر سکوی نخست ایستاد، مازندران با ۴۵ امتیاز دوم شد و خراسان رضوی نیز با ۳۵ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت.

رئیس هیأت کشتی استان زنجان ادامه داد: این قهرمانی در حالی رقم خورد که تیم زنجان با نفرات کمتری نسبت به برخی مدعیان وارد مسابقات شد، اما کشتی‌گیران استان با غیرت، آمادگی فنی و روحیه بالای رقابتی، نتیجه‌ای ارزشمند را برای ورزش زنجان ثبت کردند.

محمدی با اشاره به نتایج انفرادی نمایندگان زنجان نیز گفت: در وزن ۸۰ کیلوگرم، محمدامین نوری‌یگانه به مقام نایب‌قهرمانی رسید، در وزن ۹۰ کیلوگرم نیز محمدمهدی محمدی عنوان نایب‌قهرمانی را از آن خود کرد و مهدی تاراسی هم در وزن ۶۰ کیلوگرم در جایگاه پنجم قرار گرفت.