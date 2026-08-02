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شیر مادر بهترین و کاملترین غذا برای نوزادان است که تغذیه با آن به ویژه در روزهای اول تولد، مانند واکسن عمل میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ متخصصان میگویند تغذیه انحصاری با شیر مادر در شش ماه اول زندگی موجب حفظ سلامت نوزاد از انواع بیماریها و نیز تسریع در بهبودی مادران بعد از زایمان میشود.
بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، تغذیه با شیر مادر در ساعات اولیه تولد باعث نجات جان بیش از یک میلیون نوزاد میشود.
اهمیت این معجزه الهی برای نوزادان تا حدی است که بانک شیر مادر برای نوزادانی که به هر دلیل از این نعمتی خدادادی محروم میشوند - ایجاد شده است.
دهم تا شانزدهم مرداد هفته جهانی تغذیه با شیر مادر است.