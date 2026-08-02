رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: ارائه خدمات سلامت به زائران اربعین حسینی تا پایان موج بازگشت به کشور بدون وقفه ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، دکتر حاتم بوستانی با اشاره به آمادگی کامل زیرساخت‌های بهداشت و درمان از یک ماه پیش از آغاز سفر زائران، گفت: با همت کادر درمان و همکاری نهادهایی همچون ارتش، تأمین اجتماعی، موسسه درمان بسیجیان و شرکت نفت، موفق شدیم بهترین خدمات بهداشتی درمانی را در مواکب و پایانه مرزی چذابه ارائه دهیم.

وی افزود: خدمات فوریت‌های پزشکی از نقطه صفر مرزی تا اهواز تقسیم‌بندی شده و هر پنج تا هفت کیلومتر یک دستگاه آمبولانس مستقر شده است. همچنین همکاران بهداشت، در ورود و خروج زائران، اقدامات تشخیصی و نظارت بر سلامت آب، غذا و دفع فاضلاب را انجام می‌دهند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با قدردانی از تلاش‌های جهادی تیم‌های درمانی، اظهار داشت: امسال با بهره‌گیری از تجارب سال گذشته، شاهد اربعینی آرام، امن و با حداقل مشکلات هستیم. گرمازدگی و مسمومیت‌های خفیف غذایی که عمدتاً در بازگشت از عراق رخ می‌دهد، به‌خوبی مدیریت شده و زائران با سلامت کامل در حال بازگشت از سفر هستند.

دکتر بوستانی درخصوص روند ارائه خدمات سلامت درمانگاه شهید علی هاشمی در چذابه، خاطرنشان کرد: تمام زیرساخت‌های این درمانگاه کامل شده و امسال دستگاه رادیولوژی و آزمایشگاه این مرکز با همکاری تأمین اجتماعی راه‌اندازی شد. همچنین خدمات دندانپزشکی با استقرار واحد سیار از روز نخست به زوار ارائه شده است.

در راستای همکاری مؤثر و هماهنگ بین‌بخشی در عملیات سلامت اربعین، دکتر بوستانی با ابراز خرسندی از عملکرد مطلوب تیم‌های درمانی تأکید کرد که تاکنون هیچ گونه کاستی یا تأخیری در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در مرزهای شلمچه و چذابه رخ نداده است. خوشبختانه تنها شمار بسیار معدودی از زائران، با رویکردی پیشگیرانه و احتیاطی، به بیمارستان شهدای نفت سوسنگرد منتقل شده‌اند که این خود نشان از آمادگی کامل و نظارت دقیق بر سلامت زائران دارد.

وی تأکید کرد: تمامی خدمات درمانی، دارویی و پاراکلینیک در مواکب دانشگاه، نفت، ارتش، تأمین اجتماعی و بسیجیان، به‌صورت رایگان و با رعایت کامل استانداردهای پزشکی ارائه می‌شود و تا چند روز پس از اربعین نیز تیم‌های اورژانس در پایانه مرزی مستقر خواهند بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به موج بازگشت زائران، توصیه‌ کرد: زائران استراحت کافی پیش از رانندگی داشته باشند و از رانندگی با خستگی و خواب‌آلودگی پرهیز نمایند. مصرف آب آشامیدنی سالم و تأمین مایعات بدن حتی در صورت عدم تشنگی را مد نظر داشته باشند. همچنین از قرارگیری طولانی‌مدت در معرض تابش آفتاب و مصرف غذا حداکثر یک ساعت پس از پخت، پرهیز کرده و از امکانات استراحتگاهی در مواکب و اتاق‌های سرمایشی استفاده نمایند.

دکتر بوستانی اظهار داشت: امیدواریم امسال با رعایت نکات بهداشتی و ایمنی و همکاری زائران در این زمینه، اربعینی سالم، همراه با خاطره‌ای نیکو و زیارتی مقبول برای همه هموطنان و اتباع عزیز رقم بخورد و تلاش ما نیز بر ارائه خدمتی شایسته و در تراز نظام اسلامی می‌باشد و خوشبختانه تاکنون خدمات بسیار خوبی در این مسیر ارائه شده است.