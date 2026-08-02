پخش زنده
امروز: -
۱۳۰ هکتار زمین برای ایجاد زیرساختهای خدماتی، گردشگری و پشتیبان حملونقل ریلی راهآهن چابهار - زاهدان پیشبینی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، استاندار سیستان و بلوچستان گفت: توسعه راهآهن چابهار - زاهدان تنها به اجرای خط ریلی محدود نیست و از هماکنون برنامهریزی برای شکلگیری فعالیتهای خدماتی و اقتصادی در حاشیه این مسیر در دستور کار قرار گرفته است.
منصور بیجارگفت: در همین راستا و با انجام اصلاحات لازم در طرح تفصیلی، ۱۳۰ هکتار زمین برای استقرار کاربریهای مورد نیاز راهآهن شامل فضاهای خدماتی، گردشگری، هتلینگ، فضای سبز و دیگر زیرساختهای پشتیبان پیشبینی شده است.
وی ادامه داد: ارزش اصلی راهآهن چابهار - زاهدان زمانی محقق میشود که اتصال بندر اقیانوسی چابهار به شبکه ریلی کشور بهطور کامل انجام شود و این مسیر بتواند نقش خود را در جابهجایی بار و توسعه ترانزیت ایفا کند.