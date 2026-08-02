به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، خطیب‌زاده گفت: اردوی جهادی گروه «کیمیاگران» به مدت ۱۳ روز با هدف خدمت‌رسانی به خانواده‌های زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در مناطق مختلف استان برگزار شد.

وی افزود: اعضای این گروه جهادی با حضور در ۱۳ شهر و منطقه شامل آرین‌شهر، خضری دشت‌بیاض، قاین، زیرکوه، درمیان، قهستان، مود، شوسف، نهبندان، درح، سربیشه، دستگرد و حاجی‌آباد بیرجند، خدمات تخصصی خود را به مددجویان ارائه کردند.

مدیر اجرایی قرارگاه حاج عبدالله والی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی با اشاره به خدمات ارائه‌شده در این طرح گفت: در این اردوی جهادی ۵ هزار و ۲۱۹ نفر مورد معاینه بینایی قرار گرفتند و ۴ هزار و ۴۴۴ عینک به ارزش ۱۸ میلیارد و ۸۸۷ میلیون تومان در اختیار نیازمندان قرار گرفت.

خطیب‌زاده افزود: ارزش واقعی مجموع خدمات ارائه‌شده در این طرح بیش از ۲۰ میلیارد و ۱۸۸ میلیون تومان بوده که سه میلیارد و ۷۷۷ میلیون تومان آن با مشارکت و هم‌افزایی کمیته امداد امام خمینی (ره) تأمین شده و بخش دیگر نیز از ظرفیت گروه جهادی و خیران فراهم شده است.

وی با بیان اینکه شناسایی و معرفی افراد واجد شرایط با همکاری ادارات این نهاد شهرستان‌ها انجام شد، افزود: اولویت این طرح، خدمت‌رسانی به خانواده‌های ساکن مناطق کم‌برخوردار و افرادی بود که دسترسی کمتری به خدمات تخصصی درمانی و سلامت دارند.

مدیر اجرایی قرارگاه حاج عبدالله والی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی هدف از اجرای این اردوی جهادی را گسترش عدالت در سلامت، ارتقای سطح سلامت مددجویان، شناسایی و رفع مشکلات بینایی، کاهش هزینه‌های درمانی خانواده‌های زیرپوشش و تقویت برنامه‌های فرهنگی در مناطق محروم عنوان کرد.

خطیب‌زاده تأکید کرد: استفاده از ظرفیت گروه‌های جهادی و مشارکت خیران، نقش مهمی در افزایش کیفیت و گستره خدمات‌رسانی به خانواده‌های زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) دارد و این همکاری‌ها در مسیر خدمت‌رسانی هدفمند به محرومان ادامه خواهد داشت.