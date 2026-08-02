­معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به واردات رسمی ۹۰۰ میلیون دلاری پارچه در سال ۱۴۰۳ گفت: این میزان واردات اکنون به ۲۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است.

آقای رضا انصاری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما با بیان اینکه واردات ۹۰۰ میلیون دلاری پارچه در سال ۱۴۰۳ به ۲۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است، افزود: این کاهش با تدابیر وزارت صنعت، معدن و تجارت و با دستور وزیر صمت، محقق شده و نقش مهمی در حمایت از تولید داخلی داشته است.

انصاری با اشاره به اجرای قانون ساماندهی کوله‌بری و ملوانی گفت: بر اساس این قانون، حدود ۶۰۰ میلیون دلار پارچه وارد کشور شده است. با این حال، اعتراض تولیدکنندگان متوجه واردات ۲۰۰ میلیون دلاری از مبادی رسمی نیست، زیرا این واردات به پارچه‌هایی اختصاص دارد که در داخل کشور تولید نمی‌شوند یا ظرفیت تولید آنها کافی نیست.

وی افزود: به‌زودی جلسه‌ای با رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برگزار خواهد شد، همچنین در مردادماه، جلسات کارگروه حمایت از تولید با محوریت قاچاق کالا و اجرای قانون ساماندهی کوله‌بری و ملوانی و با حضور تولیدکنندگان برگزار می‌شود که نخستین صنعت مورد بررسی، صنعت نساجی و پوشاک خواهد بود.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت با تأکید بر لزوم افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی گفت: در کنار اعمال محدودیت برای واردات کالا‌هایی که مشابه داخلی دارند، باید سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای باشد که قدرت رقابت بنگاه‌های اقتصادی افزایش یابد. در حال حاضر، کشور‌هایی مانند پاکستان و بنگلادش در حوزه نساجی و پوشاک از توان رقابتی بالاتری نسبت به ایران برخوردارند و باید با اتخاذ سیاست‌های مناسب، صرفه اقتصادی قاچاق کالا از بین برود؛ البته تحقق این هدف نیازمند زمان است.

وی از اتخاذ سیاست‌های کوتاه‌مدت برای مقابله با قاچاق در راستای حمایت از تولید داخل خبر داد و گفت: راهبرد کلان وزارت صمت بر این اساس است که با ایجاد ثبات در اقتصاد، کنترل نوسانات نرخ ارز و مهار تورم، زمینه افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان فراهم شود.

انصاری با اشاره به چالش‌های پیش روی بخش تولید افزود: تولیدکنندگان در شرایطی به فعالیت ادامه می‌دهند که بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، قدرت خرید سرانه ملی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است. علاوه بر این، افزایش نرخ تورم، رشد هزینه‌های تأمین مالی بنگاه‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری، فشار مضاعفی بر بخش تولید وارد کرده است.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین تهدید‌های تولید، کاهش نرخ تشکیل سرمایه است؛ به‌طوری که بر اساس آمار رسمی اعلام‌شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی، نرخ تشکیل سرمایه در آخرین فصل سال ۱۴۰۴ به منفی ۱۳ درصد رسیده است، همچنین نرخ تأمین زیرساخت‌های برق، آب و گاز برای صنایع نیز در سال ۱۴۰۴ حدود منفی ۶.۵ درصد بوده است.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت تأکید کرد: تولید تنها به سیاست‌های وزارت صمت وابسته نیست و از شرایط اقتصاد کلان کشور، به‌ویژه سیاست‌های ارزی، تأثیر می‌پذیرد. اگر محیط اقتصاد کلان به سمت ثبات و اجرای صحیح سیاست‌های اقتصادی حرکت کند، بخش تولید ایران ظرفیت تبدیل شدن به یکی از صادرکنندگان برتر منطقه را خواهد داشت.