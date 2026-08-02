وزش باد شدید و گرد و خاک تا اواسط هفته پدیده غالب در خراسان جنوبی است.

وزش باد شدید و گرد و خاک امروز (۱۱ مرداد) در خراسان جنوبی

وزش باد شدید و گرد و خاک امروز (۱۱ مرداد) در خراسان جنوبی



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: با توجه به الگوی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی اختلاف فشار حاکم بر منطقه شرق تا اواسط هفته سبب وزش باد شدید و گردو خاک کاهش کیفیت هوا و کاهش میزان دید افقی در برخی ساعات بویژه در نیمه شرقی استان خواهد شد.

زارعی افزود: در مرز شرقی خراسان جنوبی طوفان گرد و خاک و بروز خسارت دور از انتظار نیست.

وی گفت: تغییرات دمایی امروز ناچیز و در بعضی نقاط حدود یک درجه افزایش می‌یابد.

در شبانه روز گذشته خضری دشت بیاض با ۲۰ درجه سیلسیوس خنک‌ترین و دهسلم و طبس با ۴۳ درجه سیلسیوس گرم‌ترین نقاط خراسان جنوبی است.

نوسانات دمایی درمرکز استان بین ۳۵ و ۲۴ درجه سیلسیوس ثبت شده است.

بیشترین سرعت وزش باد در درح با ۱۱۲ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.