به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، جشنواره «هی‌یاری» با الهام از یکی از آیین‌های اصیل و ریشه‌دار مردم کهگیلویه و بویراحمد طراحی شده است؛ رسمی که در آن مردم در زمان انجام کارهای دشوار یا هنگام بروز بحران‌ها با همدلی، همکاری و مشارکت در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.

در این جشنواره که با مشارکت سازمان بسیج رسانه استان، استانداری کهگیلویه و بویراحمد، صداوسیمای مرکز کهگیلویه و بویراحمد، مجمع فعالان مجازی استان و با محوریت شرکت توزیع برق در حال برگزاری است، سعی شده با بهره‌گیری از همین مفهوم فرهنگی، از ظرفیت مشارکت مردمی و رسانه‌ای برای عبور از روزهای اوج مصرف برق در مردادماه استفاده کنند و با شعار «روایتگری ۲۵ درجه؛ قرار همدلی» فرهنگ مصرف بهینه انرژی را در جامعه نهادینه سازند.

اصلاح الگوی مصرف برق در بخش‌های خانگی، اداری و تجاری، ترویج دمای ۲۵ درجه به عنوان «دمای همدلی»، اصلاح سبک زندگی در حوزه انرژی و تبیین نقش مشارکت عمومی در مدیریت مصرف از مهم‌ترین محورهای این جشنواره اعلام شده است.

این رویداد در بخش‌های مختلفی از جمله ویژه اصحاب رسانه، تولیدات خلاقانه مردمی و فعالان فضای مجازی، کودک و نوجوان، فعالان روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌ها و همچنین بخش ویژه «۲۵ درجه» برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در قالب خبر، گزارش، مصاحبه، یادداشت، عکس، کلیپ، پوستر، موشن‌گرافی، اینفوگرافیک، استوری، استوری‌موشن، تولیدات هوش مصنوعی و سایر آثار خلاقانه تا سی‌ام مردادماه ۱۴۰۵ به همراه مستندات انتشار در پیام‌رسان‌های بله، روبیکا و ایتا به شماره ۰۹۱۰۳۰۳۹۵۹۰ ارسال کنند.

بر اساس اعلام دبیرخانه، خلاقیت در تولید محتوا، میزان انتشار و بازخورد آثار در رسانه‌ها و فضای مجازی از مهم‌ترین شاخص‌های انتخاب آثار برتر خواهد بود و برای برگزیدگان جوایز ویژه و نفیسی در نظر گرفته شده است.

اختتامیه نخستین جشنواره مردمی ـ رسانه‌ای «هی‌یاری» پاییز سال ۱۴۰۵ با حضور مسئولان استانی برگزار می شود.

ریاست شورای سیاست‌گذاری این جشنواره را رسول روستائی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد برعهده دارد و عباس رضایی، محسن عسکری، محمود محمدی، مهرداد بینا و سید شهاب‌الدین عبدلی دیگر اعضای این شورا هستند.

همچنین سید شهاب‌الدین عبدلی به عنوان دبیر اجرایی جشنواره معرفی شده و فرشاد رجایی، زینب الهی‌نژاد، سیمین غلامی، فاطمه رشیدی جهان‌آباد، امین صداقتی‌نیا و آذین گلی حقیقی اعضای دبیرخانه این رویداد فرهنگی و رسانه‌ای را تشکیل می‌دهند.