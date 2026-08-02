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اقتدار ملی روایت ایستادگی مردمانی است که با اتحاد خود، نزدیکترین راه به پیروزی و پایداری ایران را رقم میزنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حضور مردم همدان در خیابانها، فقط یک نماد نیست؛ ترجمان اراده ملتی است که پشت نیروهای مسلح، پشت انقلاب و پشت ایران ایستاده است؛ استوار، یکصدا و شکستناپذیر.
بیش از پنج ماه است که این حضور، بیوقفه ادامه دارد؛ حضوری که نه از روی عادت، بلکه از سر باور شکل گرفته است. باوری که ریشه در ایمان، عزت و عشق به وطن دارد.
در این میدان، پیر و جوان، زن و مرد، همه یک صدا دارند؛ صدایی که میگوید ایران تنها نیست، تا وقتی مردمش در میداناند.