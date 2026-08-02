به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ، نماینده ولی فقیه دراستان وامام جمعه یزد در پیامی درگذشت مادر شهیدان آدمی را تسلیت گفت. در پیام آیت الله ناصری آمده:

بسم الله الرحمن الرحیم

إنا لله و إنا الیه راجعون

مادران شهدا با صبر و فداکاری از جگرگوشه‌های خود در راه پاسداشت اسلام و ارزش‌های الهی و عزت و اقتدار انقلاب اسلامی گذشتند و این شیرزنان بودند که فرزندان خود را برای مبارزه با دشمن و استکبار آماده کردند تا امنیت این نظام اسلامی پابرجا بماند. درگذشت یکی دیگر از اسوه‌های صبر و ایثار، مرحومه مغفوره حاجیه خانم ربابه فلاح زاده مادر بزرگوار شهیدان والامقام حسین و محمد و رحمان آدمی از شهدای دوران پرافتخار دفاع مقدس موجب تأثر و تألم شد.

این مادر مومنه و صبور که در سایه ارادت به ائمه اطهار علیهم السلام و اقتدا به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها فرزندانی مومن و انقلابی تربیت کرد و از سرمایه هایش در راه اسلام و انقلاب گذشت، بدون شک الگویی ماندگار برای زنان و مادران ایران اسلامی خواهد بود.

اینجانب این مصیبت را به خانواده محترم آن مرحومه و آحاد مردم شهید پرور به ویژه اهالی شهرستان ابر کوه تسلیت می‌گویم و از خداوند متعال برای آن مرحومه مغفوره علو درجات و همجواری با فرزندان شهیدش و برای عموم بازماندگان صبرو اجر مسئلت دارم.

محمدرضا ناصری

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد

حاجیه خانم ربابه فلاح‌زاده مادر سرباز شهید عبدالرحمن، فرهنگی شهید حسین و معلم شهید محمد آدمی، پس از سال‌ها صبر و بردباری و استقامت در فراق و داغ فرزندان خود ندای حق را لبیک گفت و آسمانی شد.

شهید سرباز عبدالرحمن آدمی در ۲۷ دی ماه سال ۵۹ در جبهه هویزه، شهید فرهنگی حسین آدمی در اولین روز فروردین ماه سال ۶۱ در شوش و در عملیات فتح المبین و شهید معلم محمد آدمی ۲۷ اسفندماه سال ۶۲ در جبهه طلاییه به فیض شهادت نائل آمدند.