رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان از تحقق ۵۷ درصدی درآمدهای عمومی استان در چهار ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: تاکنون یک‌هزار و ۴۱۷ میلیارد تومان درآمد عمومی در استان وصول شده که از نظر میزان، معادل عملکرد مدت مشابه سال گذشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،سمانه حسن‌پور در چهارمین جلسه ستاد درآمد و تجهیز منابع لرستان با اشاره به وضعیت تحقق درآمدهای استان اظهار کرد: در چهار ماهه نخست سال جاری، یک‌هزار و ۴۱۷ میلیارد تومان درآمد عمومی در لرستان وصول شده که معادل ۵۷ درصد درآمدهای مصوب این دوره است و از نظر عملکرد نیز با مدت مشابه سال گذشته برابری می‌کند.

وی افزود: علاوه بر درآمدهای عمومی، سایر درآمدهای استان نیز عملکرد مطلوبی داشته و با تحقق ۱۷۷ درصدی، رشد قابل توجهی را نسبت به پیش‌بینی‌ها ثبت کرده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان با بیان اینکه مجموع درآمدهای استان در چهار ماهه نخست سال به طور میانگین ۶۰ درصد از ارقام مصوب را پوشش داده است، گفت: این میزان نسبت به میانگین عملکرد سال گذشته دو درصد افزایش نشان می‌دهد.

حسن‌پور با اشاره به آمار عملکرد مالی دولت در دو ماهه ابتدایی سال، تصریح کرد: لرستان با وصول ۴۴۹ میلیارد تومان، معادل ۳۵ درصد درآمد مصوب، در رتبه بیست‌وششم کشور قرار دارد؛ این در حالی است که میانگین تحقق درآمدها در کشور ۴۷ درصد و در استان‌های زاگرس‌نشین ۵۲ درصد بوده است.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش روند وصول درآمدها در ماه‌های پیش‌رو، اظهار داشت: با توجه به پیش‌بینی اداره‌کل امور مالیاتی مبنی بر جهش وصولی‌ها، لازم است تمرکز اصلی در ماه‌های مرداد و شهریور بر تحقق درآمدها باشد تا کسری احتمالی به مهرماه منتقل نشود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود تا پایان تابستان، عملکرد درآمدی استان به ۱۰۰ درصد هدف شش‌ماهه برسد و اداره‌کل امور مالیاتی نیز با ارائه برنامه عملیاتی ماهانه و تمرکز بر وصول معوقات مالیاتی و اخذ مالیات از بخش‌های غیرمولد اقتصاد، زمینه تحقق حداقل ۱۰۵ درصدی درآمدهای مصوب قانون بودجه تا پایان بهمن‌ماه را فراهم کند.