به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مراسم جاماندگان اربعین حسینی در بندرعباس ساعت ۱۶ از بلوار چمران روبروی امامزاده سید مظفر (ع) تا امامزاده شاه محمد تقی (ع) برگزار می‌شود.

مراسم جاماندگان اربعین حسینی در شهرستان میناب بخش بندزرک روستای کنارترش از مسجد حضرت ابوالفضل به سمت آستانه حضرت ابوالفضل بلیلی و از روستا‌های بخش مرکزی به سمت امامزاده شاه مرعش (ع)، رودان از حرم امامزادگان سید محمود و سید عَمرو (علیهم السلام) به سمت امامزاده شاه قطب الدین حیدر (ع)، بشاگرد از روستای دهندر شه بابک تا گلزار شهدای سردشت ساعت ۶ صبح برگزار می‌شود.

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این مراسم در شهرستان قشم از میدان شهداء به سمت امامزاده سید مظفر (ع)، بندر خمیر از لشتغان بالا تا مسجد فاطمه الزهرا (س)، سیریک از حسینیه سیدالشهدا (ع) بندرکوهستک تا نظرگاه مرتضی علی (ع) روستای کرپان و جاسک از مسجد النبی تا گلزارشهداء ساعت ۱۶ بر گزار می‌شود.

شهرستان بندرلنگه از مصلی تا حسینیه ثار الله (ع) و بستک از میدان ارج تا گلزار شهدای گمنام ساعت ۱۷ برگزار می‌شود.

حاجی آباد سه شنبه ساعت ۹ صبح از کوی شهدای گمنام تا امامزاده سید محمد (ع) و پارسیان ساعت ۲۰ و سی دقیقه از میدان ولیعصر (عج) تا گلزار شهدای گمنام مراسم جاماندگان اربعین حسینی برگزار می‌شود.

بوموسی از بازاچه صیادان به سمت مسجد جامع و هرمز از مسجد حضرت زهرا تا مسجد امیر المومنین دوشنبه ۱۲ مرداد ماه ساعت ۱۹ و سی دقیقه برگزار می‌شود.

بخش توکهور و هشتبندی از روستای توکهور تا روستای پامنبر سرنی ساعت ۵ صبح برگزار می‌شود.